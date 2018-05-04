"Правый сектор" вернулся. Стрельба и драка в горсовете Никополя

В пятницу должна была состояться внеочередная сессия Никопольского горсовета, в ходе которой депутаты планировали рассмотреть множество важных вопросов, которые не удалось рассмотреть на очередной сессии 27 апреля. По данным издания, последняя сессия была сорвана активистами и закрыта сразу после принятия повестки дня. Причиной скандала стал отказ депутатов рассматривать среди других вопросов "состав избранного недавно Общественного совета".

"Сегодня активисты тоже пришли в сессионный зал… Практически в самом начале заседания, когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора", в зале начались потасовки. Затем активисты взобрались на трибуну и заблокировали городского голову. По словам очевидцев, протестующие надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой. После этого прозвучали два выстрела", — сообщают местные СМИ.

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Один выстрел был произведен в потолок, второй — в сторону активистов, якобы стрелял из пистолета депутат Рыбаков.

"Это подтвердил начальник полиции Евгений Кравцов, и это видно на фото. К счастью, никто не пострадал. В стене и потолке остались следы от пуль. Сейчас в зале и на улице перед исполкомом много полиции. Правоохранители разбираются", — сообщают СМИ.