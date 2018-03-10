наверх
10.03.201805:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Торез

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 44
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Соревнования танковых экипажей завершились в ДНР
    Закрытие танковых соревнований в ДНР, где погиб ребенок 
    09:29 30.09.2015
    397Немирное перемирие на Донбассе.
    На полигоне в окрестностях города Торез 28 сентября возобновились соревнования танковых экипажей ДНР и ЛНР, прерванные ранее из-за гибели там ребенка. Закрытие соревнований состоялось 29 сентября.
    Открытие соревнований танковых подразделений ополчения ДНР
    На полигоне в Торезе был подорван зенитный комплекс "Стрела-10" - ДНР
    12:54 26.09.2015
    1304
    Прокуратура самопровозглашенной республики провела расследование взрыва на полигоне, при котором погиб ребенок. В боевом отделении ЗРК было размещено взрывное устройство.
    Полигон в окрестностях Тореза. Архивное фото
    В ДНР уточнили число госпитализированных после взрыва на полигоне в Торезе
    12:30 25.09.2015
    861
    По словам главы МЧС самопровозглашенной ДНР Алексей Кострубицкий, после взрыва на полигоне "Торез" были госпитализированы три человека, среди которых ребенок в тяжелом состоянии.
    Ополченцы ДНР. Архивное фото
    На полигоне ДНР в Торезе произошел взрыв
    15:39 24.09.2015
    6262
    Во время танкового биатлона на территории самопровозглашенной республики произошел взрыв. Данных о жертвах и подробности происшествия пока неизвестны.
    Эксперты из Нидерландов и Малайзии посетили место крушения Боинга в Донецкой области
    С места крушения Boeing в Донбассе вывезено 2 тонны мелких обломков - ДНР
    11:01 20.04.2015
    139Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Спасатели из Тореза собрали 45 мешков мелких обломков. Вес каждого мешка около пятидесяти килограммов. Ранее на место крушения прибыли эксперты из Нидерландов и Малайзии.
    На месте гибели ребенка в результате ДТП в Константиновке
    За что им это? Преступления военных против жителей зоны АТО
    16:55 18.03.2015
    1801Трагедия в Константиновке
    Произошедшая накануне в Константиновке трагедия заставляет вспомнить другие преступления военного времени последнего года, в которых от рук одной из конфликтующих сторон пострадали мирные жители.
    Голландские эксперты проводят работы на месте крушения малайзийского Boeing
    Голландские эксперты проконтролируют отправку поезда с обломками Boeing
    09:36 23.11.2014
    78Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Обломки самолета, собранные у деревень Грабово и Рассыпное, погрузили на 11 открытых железнодорожных вагонов и один закрытый (для небольших фрагментов). Еще один вагон - пассажирский, на нем поедут сами эксперты.
    Голландские эксперты приступили к сбору обломков малайзийского Boeing на востоке Украины
    Спасатели закончили сбор обломков малайзийского Boeing - "ДНР"
    14:28 21.11.2014
    153Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Всего собрали около 100 тонн. Их погрузили на 11 открытых вагонов и один крытый. Сейчас вагоны находятся на железнодорожном складе в окрестностях Тореза.
    Голландские эксперты приступили к сбору обломков малайзийского Boeing на востоке Украины
    Сбор обломков Boeing под Донецком 
    10:48 17.11.2014
    330Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    На месте падения Boeing, рухнувшего под Торезом в Донецкой области, проводится сбор и подготовка к отправке на экспертизу обломков самолета. Специалисты из Голландии продолжают находить новые останки жертв.
    Место падения Boeing
    Представители "ДНР" прибыли на место крушения Boeing для сбора обломков
    09:39 09.11.2014
    118Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    В "ДНР" заявляют, что представители самопровозглашенной "республики" приехали на место падения самолета, чтобы оценить возможность вывоза обломков.
    Разрушения в городе Горловка Донецкой области
    Представители рабочей группы в Украине посетили города Донбасса - "ДНР"
    09:14 29.09.2014
    157Война в АТО: картина без прикрас.
    Рабочая группа, в которую входят представители от РФ, ОБСЕ и Украины, посетила Горловку, Енакиево, Красный луч, Торез и другие населенные пункты.
    Отключение водоснабжения. Архивное фото
    Жители Тореза снабжаются водой только на 10% от суточной нормы
    15:15 29.08.2014
    204Донбасс. Боевые действия
    Воды нет в Волновахе, Докучаевске, Угледаре и рядом расположенных поселках, а также в Красноармейске, Димитрове, Селидово, Горняке, Украинске, Новогродовке.
    Блокпост бойцов ополчения в Горловке
    Ополченцы накапливают силы в Свердловске для отправки их в Торез - силовики
    11:51 11.08.2014
    1724Война на Юго-Востоке
    Украинские силовики заявляют, что ополченцы накапливают силы и средства в Свердловске для дальнейшей отправки их в Снежное, Торез Донецкой области и Ровеньки Луганской области.
    Бой за приграничное село в районе города Снежное в Донецкой области
    Экипаж танка попал в плен к ополченцам под Торезом – журналист
    05:44 10.08.2014
    1741Война на Юго-Востоке
    "Весь день шли ожесточенные бои. К сожалению, среди украинских военных есть потери... И еще из неприятного - в плен попал экипаж одного из танков. Судьба ребят на данный момент неизвестна", - написал Роман Бочкала.
    Бойцы ополчения в Донецкой области
    В "ДНР" заявили, что контролируют Шахтерск, Торез, Снежное и Горловку
    16:35 30.07.2014
    2382Война на Юго-Востоке
    Кроме того, представители "ДНР" сообщают, что их армия продолжает блокировать части южной группировки вооруженных сил Украины в "южном котле", вопреки информации Министерства обороны Украины.
    На месте крушения Boeing 777
    Силовики собираются "отрезать" ополченцев в районе падения Boeing - СНБО
    13:55 30.07.2014
    336Война на Юго-Востоке
    Украинские силовики намерены отрезать от внешнего мира ополченцев в районе падения малайзийского авиалайнера, чтобы вынудить их уйти, заявил спикер информационного центра Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
    Поезд с погибшими в крушении Boeing 777. Архивное фото
    Поезд с останками пассажиров Boeing прибыл в Донецк - "ДНР"
    04:25 22.07.2014
    306Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Поезд с останками пассажиров рухнувшего на востоке Украины лайнера Boeing прибыл в Донецк, сообщили РИА Новости в пресс-службе самопровозглашенной "Донецкой народной республики".
    Наблюдатели из Нидерландов осмотрели вагоны в Торезе, где хранятся тела погибших. Видео
    ВИДЕО. Поезд с телами погибших в катастрофе Boeing скоро покинет Торез 
    18:00 21.07.2014
    288Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Наблюдатели из Нидерландов осмотрели вагоны в Торезе, где хранятся тела погибших в авиакатастрофе малайзийского Boeing 777, унесшей жизни 298 человек. По словам руководителя делегации Питера вон Вильта, точное время отправки и маршрут поезда ему неизвестны.
    Сбор тел погибших на месте крушения Boeing 777
    Спасатели завершили поиски тел на месте крушения Boeing - власти Украины
    17:46 21.07.2014
    436Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    "Согласно отчету МЧС Украины, работы по поиску тел завершены, найдены 282 тела и 87 фрагментов", - отмечается в сообщении.
    Поезд с погибшими в крушении Boeing 777. Архивное фото
    Голландские эксперты прибыли на вокзал Тореза
    11:46 21.07.2014
    135В небе над Украиной сбит малайзийский Boeing
    Поезд с двумя сотнями тел погибших все еще находится на первом перроне вокзала Тореза. Его охраняют ополченцы "ДНР". Куда именно он поедет - в Донецк или на территорию, контролируемую Киевом, до сих пор неизвестно.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны