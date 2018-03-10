Обломки самолета, собранные у деревень Грабово и Рассыпное, погрузили на 11 открытых железнодорожных вагонов и один закрытый (для небольших фрагментов). Еще один вагон - пассажирский, на нем поедут сами эксперты.
На месте падения Boeing, рухнувшего под Торезом в Донецкой области, проводится сбор и подготовка к отправке на экспертизу обломков самолета. Специалисты из Голландии продолжают находить новые останки жертв.
"Весь день шли ожесточенные бои. К сожалению, среди украинских военных есть потери... И еще из неприятного - в плен попал экипаж одного из танков. Судьба ребят на данный момент неизвестна", - написал Роман Бочкала.
Украинские силовики намерены отрезать от внешнего мира ополченцев в районе падения малайзийского авиалайнера, чтобы вынудить их уйти, заявил спикер информационного центра Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
Наблюдатели из Нидерландов осмотрели вагоны в Торезе, где хранятся тела погибших в авиакатастрофе малайзийского Boeing 777, унесшей жизни 298 человек. По словам руководителя делегации Питера вон Вильта, точное время отправки и маршрут поезда ему неизвестны.
Поезд с двумя сотнями тел погибших все еще находится на первом перроне вокзала Тореза. Его охраняют ополченцы "ДНР". Куда именно он поедет - в Донецк или на территорию, контролируемую Киевом, до сих пор неизвестно.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".