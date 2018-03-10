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    Куала-Лумпур

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Модель Ивана Смит
    В Малайзии известная модель погибла, выпав голой с балкона
    12:07 12.12.2017
    1918
    19-летняя Ивана Смит погибла при подозрительных обстоятельствах. Ее родственники уже обратились к полиции Малайзии с просьбой провести детальное расследование.
    Последствия пожара в школе в Куала-Лумпур
    При пожаре в религиозной школе в Малайзии погибли не менее 25 человек
    04:08 14.09.2017
    39
    По информации пожарных, на данный момент подтверждена гибель 25 учеников и учителей школы, однако число жертв может увеличиться.
    Элина Свитолина (Украина)
    Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в Куала-Лумпуре
    16:54 28.02.2017
    45
    Сообщается, что в ходе матча, который продолжался 1 час 26 минут, Элина Свитолина обыграла представительницу Южной Кореи Чан Су Джон со счетом 6:2, 6:3.
    Ким Чен Нам. Архивное фото
    Ким Чен Нам мог представлять "политическую угрозу" для Ким Чен Ына - Дяньцзюнь
    18:50 15.02.2017
    175Убийство брата Ким Чен Ына
    КНДР на настоящий момент добилась прорыва в сфере ядерного оружия, успешно испытала баллистическую ракету, что приближает страну к той черте, когда у США закончится терпение, считает китайский эксперт.
    Ким Чен Нам. Архивное фото
    В Малайзии задержали женщину по делу о смерти брата Ким Чен Ына
    13:10 15.02.2017
    323Убийство брата Ким Чен Ына
    По данным полиции Малайзии, задержание гражданки Вьетнама произошло по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в международному аэропорту Куала-Лумпура.
    Победный сет Свитолиной в Куала-Лумпуре. Видео
    Победный сет Свитолиной в Куала-Лумпуре 
    00:51 07.03.2016
    130
    Украинка Элина Свитолина стала победительницей теннисного турнира в Куала-Лумпуре (Малайзия), призовой фонд которого составляет почти 227 тысяч долларов.
    Элина Свитолина
    Украинка стала победительницей теннисного турнира в Куала-Лумпуре
    20:19 06.03.2016
    1317
    Как сообщается, Элина Свитолина в трех сетах сломила сопротивление шестой ракетки турнира канадки Эжени Бушар. Призовой фонд турнира составляет почти 227 тысяч долларов.
    Теннис
    Украинка Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Куала-Лумпуре
    21:04 05.03.2016
    86
    В субботу в полуфинальном матче украинская теннисистка, второй номер посева, в двух сетах победила китаянку Чжу Линь, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию – 6:3, 6:3.
    Форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре
    Форум АСЕАН в Куала-Лумпуре 
    16:51 05.08.2015
    155
    В Малайзии в среду стартовали ежегодные мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Восточноазиатского саммита (ВАС).
    Госсекретарь США Джон Керри и глава МИД РФ Сергей Лавров
    Лавров обсудил с Керри процесс урегулирования конфликта в Украине
    15:32 05.08.2015
    402Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Главы внешнеполитических ведомств РФ и США обсудили, как работает канал коммуникации по вопросам конфликта в Донбассе. Лавров надеется, что по отводу вооружений будут приняты решения.
    Доллары
    Доходы МОК в 2014 году составили $1,828 миллиарда
    15:32 01.08.2015
    72
    Соответствующее заявление сделал в субботу председатель финансовой комиссии МОК Нг Сер Мианг во время выступления на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре.
    Йозеф Блаттер на конгрессе ФИФА в Цюрихе
    Блаттер рассказал, когда состоится следующий конгресс ФИФА
    20:52 29.05.2015
    134Скандал в ФИФА-УЕФА
    Президент ФИФА Йозеф Блаттер также поблагодарил за свое переизбрание и сообщил, что следующий конгресс ФИФА состоится в Мехико 12 и 13 мая 2016 года.
    На месте гибели ребенка в результате ДТП в Константиновке
    За что им это? Преступления военных против жителей зоны АТО
    16:55 18.03.2015
    1801Трагедия в Константиновке
    Произошедшая накануне в Константиновке трагедия заставляет вспомнить другие преступления военного времени последнего года, в которых от рук одной из конфликтующих сторон пострадали мирные жители.
    Флаг Нидерландов
    При крушении Boeing Нидерланды не считали небо Украины опасным - СМИ
    00:17 12.01.2015
    197Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    По словам министра иностранных дел Нидерландов Берта Кендерса, для предупреждения авиакомпаний о рисках не было никаких причин. Если бы такие предупреждения были сделаны, то это не предотвратило бы крушение лайнера.
    Голландские эксперты проводят работы на месте крушения малайзийского Boeing
    Голландия отказывается подписать протокол о вывозе обломков Boeing - "ДНР"
    15:12 14.11.2014
    200Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Голландия отказывается подписать протокол о вывозе обломков Boeing из-за того, что в нем есть упоминание о "ДНР".
    Эксперты работают на месте крушения Boeing 777
    Число опознанных жертв авиакатастрофы на востоке Украины достигло 284
    19:19 24.10.2014
    169Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    В процессе опознания погибших участвует группа из 200 международных экспертов, их работа в настоящее время сосредоточена на военной базе рядом с городом Хилверсум, примерно в 30 километрах от столицы Нидерландов - Амстердама.
    Эксперты работают на месте крушения Boeing 777
    Личные вещи погибших пассажиров малайзийского Boeing доставили в Харьков
    13:10 15.10.2014
    73Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Голландские эксперты, работающие на месте катастрофы малазийского Boeing на Украине, обследовали в понедельник зону крушения протяженностью девять километров, где были найдены личные вещи пассажиров.
    Скорая. Архивное фото
    Взрыв в столице Малайзии мог произойти из-за борьбы преступных группировок
    06:59 09.10.2014
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    Пострадавшие, большинство из которых - посетители пивного бара поблизости от места взрыва, госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.
    В международном аэропорту Куала-Лумпура. Архивное фото
    Поиски пропавшего Boeing 777 возобновились в Индийском океане
    06:43 06.10.2014
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    Авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта.
    Сергей Лавров
    Эксперты не провели выкладку обломков разбившегося в Украине Boeing - Лавров
    04:24 29.09.2014
    479Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Эксперты, расследующие крушение малазийского Boeing в Украине, не провели важнейших исследований - выкладку обломков самолета и не пытались найти остатки поражающих элементов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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