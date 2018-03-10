КНДР на настоящий момент добилась прорыва в сфере ядерного оружия, успешно испытала баллистическую ракету, что приближает страну к той черте, когда у США закончится терпение, считает китайский эксперт.
В Малайзии в среду стартовали ежегодные мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Восточноазиатского саммита (ВАС).
По словам министра иностранных дел Нидерландов Берта Кендерса, для предупреждения авиакомпаний о рисках не было никаких причин. Если бы такие предупреждения были сделаны, то это не предотвратило бы крушение лайнера.
В процессе опознания погибших участвует группа из 200 международных экспертов, их работа в настоящее время сосредоточена на военной базе рядом с городом Хилверсум, примерно в 30 километрах от столицы Нидерландов - Амстердама.
Эксперты, расследующие крушение малазийского Boeing в Украине, не провели важнейших исследований - выкладку обломков самолета и не пытались найти остатки поражающих элементов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".