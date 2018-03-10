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    Амстердам

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 81
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    Саакашвили в Амстердаме
    Вести из Амстердама. Саакашвили призвал "добить барыжную власть" 
    13:59 04.03.2018
    3696Зачистка палаточного городка под Радой
    После разгона МихоМайдана перед Верховной Радой лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили записал видеообращение, в котором заявил, что долго думал, что этим хотела показать "барыжная власть".
    В Амстердаме впервые за много лет замерзли каналы
    Вставай на коньки. В Амстердаме впервые за много лет замерзли каналы 
    15:35 03.03.2018
    295
    В нидерландской столице, как и во всей Европе, уже длительное время необычная для марта низкая температура. Из-за этого в городе замерзли каналы.
    Амстердам
    В Амстердаме туристам запретили "снимать" проституток
    18:24 23.02.2018
    495
    Отметим, что проститутки в Нидерландах имеют самые лучшие условия жизни в мире. У них есть собственный профсоюз и кодекс профессиональных правил, их обеспечивают регулярным медицинским обследованием.
    Михаил Саакашвили в аэропорту Амстердама
    Улыбающийся Саакашвили появился в аэропорту Амстердама
    13:07 14.02.2018
    1305Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Народный депутат от "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал, что Михаил Саакашвили пребывал у хорошем настроении и улыбался.
    Мужчина в балаклаве. Архивное фото
    Мужчина в балаклаве устроил стрельбу в центре Амстердама
    22:27 26.01.2018
    134
    В полиции нидерландской столицы сообщили, что в результате стрельбы один человек погиб, еще два человека получили ранения и были госпитализированы.
    Ринат Ахметов
    Заморозка активов Ахметова. Фирташ не зря в Вене сидит - Корнейчук
    09:11 11.01.2018
    2391
    Заморозку своих активов в Амстердаме вполне мог придумать сам Ринат Ахметов, чтобы у президента Порошенко было меньше рычагов давления, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Студент внезапно встретил Коломойского в Амстердаме
    Соцсети обсудили парадокс: место встречи - Амстердам
    16:45 18.12.2017
    2143
    Внезапные встречи известных политических персон не очень-то похожи на простое совпадение... Примерно так комментирует большинство украинцев в соцсетях недавнее амстердамское рандеву Юрия Луценко и Игоря Коломойского.
    Юрий Луценко
    Луценко подтвердил "случайную" встречу с Коломойским в Амстердаме
    01:12 18.12.2017
    3619
    По словам генерального прокурора Украины, он полетел в Амстердам на "медицинскую диагностику", и, когда гулял по городу, случайно встретил Игоря Коломойского.
    Студент внезапно встретил Луценко в Амстердаме
    Фото на память. Студент внезапно встретил Луценко и Коломойского в Амстердаме
    13:40 17.12.2017
    3692
    Студент пояснил, что снялся с Луценко и Коломойским в одно и то же время, и выложил фото в сеть. В комментариях к фотографии он уточнил, что оба даже пошутили, что "фото опять утекут в сеть".
    Момент удара молнии в самолет попало на видео. Видео
    Момент удара молнии в самолет попал на видео 
    13:54 14.11.2017
    892
    На канале Valk Aviation в Youtube выложено видео, на котором видно, как молния бьет в Boeing 777-300 авиакомпании KLM через некоторое время после взлета. Инцидент произошел в амстердамском аэропорту Скипхол.
    Наручники
    В Амстердаме задержали украинцев с чужими кредитками и фальшивыми евро
    01:26 01.08.2017
    193
    Двое мужчин направлялись из Киева в Схипхол, а потом в Испанию. При обыске у задержанных обнаружили 33 карты и 6 000 евро, которые оказались фальшивыми.
    В аэропорту Борисполь ждут прилета самолета. Архивное фото
    Рейс Амстердам - Киев вернули в аэропорт "по соображениям безопасности"
    00:45 06.07.2017
    278
    По словам пассажиров самолета авиакомпания KLM, о возвращении рейса KL1387 в аэропорт им сообщили уже после того, как самолет начал снижение.
    Петр Порошенко в ходе мероприятий по случаю запуска обратного отсчета до безвизового режима с ЕС
    Хроника 10 июня: старт безвиза, расстрел людей под Москвой
    10:52 11.06.2017
    1456
    ЕС запустил безвизовый режим для украинцев, в подмосковном Кратово мужчина открыл стрельбу по прохожим, а в Амстердаме авто врезалось в толпу людей.
    Автомобиль сбил пешеходов у центрального железнодорожного вокзала Амстердама
    Наезд автомобиля на людей в Амстердаме: число раненых возросло
    07:13 11.06.2017
    309
    По обновленным данным, двое из восьми пострадавших получили серьезные травмы. Отмечается, что указаний на связь инцидента с терроризмом нет.
    Автомобиль сбил пешеходов у центрального вокзала Амстердама
    Автомобиль сбил пешеходов у центрального вокзала Амстердама
    23:46 10.06.2017
    180Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Инцидент произошел вечером в субботу. Правоохранители подошли к автомобилю, который стоял на месте, где парковка запрещена. Водитель попытался уехать и сбил нескольких пешеходов, после чего врезался в стену.
    Аякс разгромил Лион в первом матче полуфинала Лиги Европы
    "Аякс" разгромил "Лион" в первом матче полуфинала Лиги Европы
    23:17 03.05.2017
    55
    Встреча, прошедшая в среду в Амстердаме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Бертран Траоре (25-я и 71-я минуты), Каспер Дольберг (34) и Амин Юнес (49). У "Лиона" гол забил бывший игрок московского "Динамо" Матьё Вальбуэна (66).
    Винсент Ван Гог
    Украденные 14 лет назад картины Ван Гога вернули в музей в Амстердаме
    04:29 22.03.2017
    102
    Речь идет о картинах "Вид на море у Схевенингена" (1882) и "Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене" (1884/85). Подлинность картин подтвердил назначенный итальянской прокуратурой эксперт.
    Жесткая посадка пассажирского самолета в Амстердаме. Видео
    Жесткая посадка пассажирского самолета в Амстердаме 
    03:27 24.02.2017
    572
    В интернете размещены кадры жесткой посадки пассажирского самолета британской компании FlyBe на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Амстердама.
    Президент РФ Владимир Путин
    О чем пишут в мире: скифское золото, Путин – самый влиятельный
    12:21 15.12.2016
    482
    Глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон сообщил об отставке, более 1 млрд пользователей Yahoo пострадали от атаки хакеров, суд Амстердама определил судьбу скифского золота, а Владимир Путин снова стал самым влиятельным человеком мира по версии Forbes.
    Скифское золото
    Суть судебного дела по крымскому золоту Украины
    07:10 15.12.2016
    820Скифское золото. Коллекция вернется в Украину
    Длившаяся больше двух лет эпопея с возвращением уникальной коллекции скифского золота из Нидерландов, кажется, подходит к своему завершению: окружной суд Амстердама постановил, что артефакты, хранившиеся ранее в крымских музеях, должны быть переданы Украине.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Саакашвили в Амстердаме
    Вести из Амстердама. Саакашвили призвал "добить барыжную власть" 
    13:59 04.03.2018
    3696
    После разгона МихоМайдана перед Верховной Радой лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили записал видеообращение, в котором заявил, что долго думал, что этим хотела показать "барыжная власть".
    Михаил Саакашвили в аэропорту Амстердама
    Улыбающийся Саакашвили появился в аэропорту Амстердама
    13:07 14.02.2018
    1305
    Народный депутат от "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал, что Михаил Саакашвили пребывал у хорошем настроении и улыбался.
    Амстердам
    В Амстердаме туристам запретили "снимать" проституток
    18:24 23.02.2018
    495
    Отметим, что проститутки в Нидерландах имеют самые лучшие условия жизни в мире. У них есть собственный профсоюз и кодекс профессиональных правил, их обеспечивают регулярным медицинским обследованием.
    В Амстердаме впервые за много лет замерзли каналы
    Вставай на коньки. В Амстердаме впервые за много лет замерзли каналы 
    15:35 03.03.2018
    295
    В нидерландской столице, как и во всей Европе, уже длительное время необычная для марта низкая температура. Из-за этого в городе замерзли каналы.
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