Внезапные встречи известных политических персон не очень-то похожи на простое совпадение... Примерно так комментирует большинство украинцев в соцсетях недавнее амстердамское рандеву Юрия Луценко и Игоря Коломойского.
На канале Valk Aviation в Youtube выложено видео, на котором видно, как молния бьет в Boeing 777-300 авиакомпании KLM через некоторое время после взлета. Инцидент произошел в амстердамском аэропорту Скипхол.
Инцидент произошел вечером в субботу. Правоохранители подошли к автомобилю, который стоял на месте, где парковка запрещена. Водитель попытался уехать и сбил нескольких пешеходов, после чего врезался в стену.
Встреча, прошедшая в среду в Амстердаме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Бертран Траоре (25-я и 71-я минуты), Каспер Дольберг (34) и Амин Юнес (49). У "Лиона" гол забил бывший игрок московского "Динамо" Матьё Вальбуэна (66).
Глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон сообщил об отставке, более 1 млрд пользователей Yahoo пострадали от атаки хакеров, суд Амстердама определил судьбу скифского золота, а Владимир Путин снова стал самым влиятельным человеком мира по версии Forbes.
Длившаяся больше двух лет эпопея с возвращением уникальной коллекции скифского золота из Нидерландов, кажется, подходит к своему завершению: окружной суд Амстердама постановил, что артефакты, хранившиеся ранее в крымских музеях, должны быть переданы Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Киеве в среду прошли сразу несколько акций протеста. Студенты требовали отмены закона, который вдвое уменьшает количество стипендиатов в следующем году, в Амстердаме суд заслушал дело "скифского золота".
В субботу европейские города захлестнули многотысячные акции протеста против исламизации Старого Света, организованные активистами Pegida. В некоторых городах в ходе протестов возникли столкновения с полицией.
На канале Valk Aviation в Youtube выложено видео, на котором видно, как молния бьет в Boeing 777-300 авиакомпании KLM через некоторое время после взлета. Инцидент произошел в амстердамском аэропорту Скипхол.
Известная британская певица Адель во время своего выступления в Амстердаме поинтересовалась у посетителей концерта, смотрели ли они тоже Евровидение-2016, и похвалила победную песню "1944" украинской певицы Джамалы.
Останки еще девяти человек, погибших при крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины, доставлены в Малайзию. Самолет с останками прибыл в аэропорт Куала-Лумпура из амстердамского аэропорта "Схипхол".
Массовые траурные шествия в белых одеждах в память о погибших при крушении пассажирского самолета компании Malaysia Airlines состоялись в Амстердаме, почтить память жертв авиакатастрофы пришли тысячи человек, передает в четверг агентство Рейтер.