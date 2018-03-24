В Амстердаме арестовали 90 разбушевавшихся болельщиков из Британии

Около 90 английских болельщиков были арестованы в Амстердаме перед товарищеским матчем футбольных сборных Нидерландов и Англии, сообщается на официальной странице полиции города в микроблоге в Twitter.

"Число арестов английских болельщиков приблизилось к 90", — говорится в заявлении полиции.

Как отмечает АФП, большинство фанатов арестованы за нарушение общественного порядка. Голландское ТВ показывало кадры, на которых вооруженные дубинками полицейские при поддержке сотрудников на лошадях пробирались в толпу, чтобы восстановить порядок в одном из районов города. На другом видео видно, как болельщики выбрасывают велосипед с моста на проплывающую лодку.

Встреча, состоявшаяся в Амстердаме в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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