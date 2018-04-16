Японская сакура расцвела в Амстердаме буйным цветом

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Фотограф Альберт Дросте (Albert Dros) опубликовал потрясающие фото цветущей вишни в Амстердаме. "Amsterdamse Bos" (bos — лес) не уступает красотой цветению сакуры в Японии.
В Амстердаме цветущая вишня очаровывает туристов
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В "Амстердамском лесу", который еще называют "Парк цветущей вишни", каждая сакура имеет собственное имя.
В Амстердаме цветущая вишня очаровывает туристов
В 2000 году Японский женский клуб подарил парку 400 вишен, а сегодня это очень популярное место не только среди местных жителей, но и туристов.
В Амстердаме цветущая вишня очаровывает туристов
Ранее сообщалось, что впервые за 17 лет в японской префектуре Фукуи выпал апрельский снег, который засыпал цветущие деревья сакуры.