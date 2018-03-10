наверх
10.03.201811:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Берт Кундерс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Берт Кундерс. Архивное фото
    Нидерланды намерены ратифицировать ассоциацию Украины с ЕС – МИД
    09:36 19.02.2017
    1340Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Руководитель внешнеполитического ведомства Нидерландов заверил в твердой настроенности нидерландского правительства завершить процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
    Флаг Нидерландов
    Нидерланды выделят €1,3 млн на создание русскоязычного новостного центра
    05:52 30.04.2016
    214
    Как заявил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс, данная инициатива станет продолжением планов, заложенных на конференции в Варшаве в сентябре 2015 года.
    Берт Кундерс. Архивное фото
    Референдум по Украине не направлен против РФ - глава МИД Нидерландов
    14:30 06.04.2016
    836Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    В Нидерландах проходит голосование на консультативном референдуме, участникам которого предстоит высказать отношение к соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной. Как заявил Берт Кундерс, власти страны примут любой результат волеизъявления граждан.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    В Украине могут создать трибунал по катастрофе MH17 – МИД Нидерландов
    12:12 14.01.2016
    1282Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Выступая в Европарламенте министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что будет выбран наилучший механизм для уголовного преследования виновных в авиакатастрофе Boeing под Донецком.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Нидерланды: недопустимо намерение РФ выставить обломок Boeing777 в музее
    07:20 18.04.2015
    337Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Как отметил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс, "если информация о выставке в российском музее является правдой, то это уничижительный, оскорбительный и совершенно недопустимый шаг".
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Нидерланды надеются летом получить результат расследования крушения Boeing
    14:09 06.03.2015
    408Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Согласно данным, проводится полное и всестороннее расследование — на международном уровне и в соответствии с нормами ИКАО.
    Украинские военные в районе Артемовска
    Перемирие в целом держится - МИД Голландии
    17:30 17.02.2015
    160После 15 февраля - мир или война
    По мнению внешнеполитического ведомства, "несмотря на прекращение огня, ситуация в Украине по-прежнему шаткая".
    Флаг Нидерландов
    Нидерланды отозвали своего посла в Индонезии после казни голландца
    06:22 18.01.2015
    89
    По словам министра иностранных дел Нидерландов, это жестокое и бесчеловечное наказание, представляющее собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства и неприкосновенности.
    Ситуация на окраине Донецка
    Британия и Нидерланды призвали РФ к разрешению кризиса в Украине
    00:20 14.11.2014
    234Реакция в мире на события в Украине
    Министры призвали Россию "продемонстрировать искреннее стремление к надежному политическому урегулированию продолжающегося кризиса, и, в том числе, вывести все оружие и иностранных бойцов, находящихся под контролем России".
    В Нидерланды отправили останки тел пассажиров Boeing
    Генпрокурор Нидерландов в ближайшее время посетит Украину - МИД
    16:36 11.11.2014
    69Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    О возможном визите Генерального прокурора Нидерландов сообщил официальный представитель МИД Украины Евгений Перебийнис.
    Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс. Архивное фото
    Пока нет оснований для отмены санкций против РФ - МИД Нидерландов
    22:28 08.11.2014
    235Новые санкции в отношении России.
    Глава МИД Нидерландов выразил обеспокоенность в связи с неполным, по его словам, выполнением минских договоренностей в части возобновления контроля над границей и обмена пленными.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги