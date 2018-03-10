В Нидерландах проходит голосование на консультативном референдуме, участникам которого предстоит высказать отношение к соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной. Как заявил Берт Кундерс, власти страны примут любой результат волеизъявления граждан.
Министры призвали Россию "продемонстрировать искреннее стремление к надежному политическому урегулированию продолжающегося кризиса, и, в том числе, вывести все оружие и иностранных бойцов, находящихся под контролем России".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".