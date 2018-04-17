В Амстердаме показали машину для самоубийств

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Амстердаме продемонстрировали прототип машины для самоубийств, сообщает издание South China Morning Post.

Приспособление сконструировали голландский дизайнер Александр Баннинк (Alexander Bannink) и австралийский активист Филип Ничке (Philip Nitschke), который много лет боролся за легализацию эвтаназии.

Машина состоит из основания, скрывающего резервуар с азотом, и съемной капсулы, куда ложится самоубийца.

"Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут", — объясняет Ничке.

Изобретатели надеются построить действующий образец к концу года. На выставке представлен только макет и виртуальный тур, который помогает представить себя на месте человека, который забрался в капсулу.

Ничке и Баннинк планируют выложить в интернет все чертежи и другую информацию, необходимую для самостоятельного изготовления будки.

В 1996 году Филип Ничке добился легализации эвтаназии на Северной территории в Австралии. Власти страны быстро отменили закон, однако к тому времени четыре человека уже ушли из жизни с его помощью.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Индии постановил, что отныне неизлечимо больные люди имеют право на пассивную эвтаназию.