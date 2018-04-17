наверх
17.04.201817:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.04
  • EUR32.27+ 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Амстердаме показали машину для самоубийств

    (обновлено: )25502
    Приспособление сконструировали голландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский активист Филип Ничке. Машина состоит из основания, скрывающего резервуар с азотом, и съемной капсулы, куда ложится самоубийца.
    В Голландии показали, как будет выглядеть машина для самоубийств
    scmp.com

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Амстердаме продемонстрировали прототип машины для самоубийств, сообщает издание South China Morning Post.

    Флаг Португалии
    Portugal.com
    А если завтра смерть? Дискуссия об эвтаназии расколола Португалию

    Приспособление сконструировали голландский дизайнер Александр Баннинк (Alexander Bannink) и австралийский активист Филип Ничке (Philip Nitschke), который много лет боролся за легализацию эвтаназии.

    Машина состоит из основания, скрывающего резервуар с азотом, и съемной капсулы, куда ложится самоубийца.

    "Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут", — объясняет Ничке.

    Изобретатели надеются построить действующий образец к концу года. На выставке представлен только макет и виртуальный тур, который помогает представить себя на месте человека, который забрался в капсулу.

    Ничке и Баннинк планируют выложить в интернет все чертежи и другую информацию, необходимую для самостоятельного изготовления будки.

    В 1996 году Филип Ничке добился легализации эвтаназии на Северной территории в Австралии. Власти страны быстро отменили закон, однако к тому времени четыре человека уже ушли из жизни с его помощью.

    Ранее сообщалось, что Верховный суд Индии постановил, что отныне неизлечимо больные люди имеют право на пассивную эвтаназию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Удары по Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Столкновения в Ереване. Оппозиция против Саргсяна