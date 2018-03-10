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    Винсент Ван Гог

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Винсент Ван Гог
    В Нидерландах похитителя картин Ван Гога посадили из-за невыплаты компенсации
    06:14 04.12.2017
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    Похитивший две картины нидерландского художника Винсента Ван Гога житель Амстердама Окки Дюрхам был задержан в субботу утром после того, как просрочил срок выплаты компенсации музею.
    Картина Ван Гога Оливковые деревья
    Сюрприз от Ван Гога. На картине нашли кузнечика "замурованного" 100 лет назад
    23:32 08.11.2017
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    Кураторы американского музея искусств Нельсона-Аткинса обнаружили маленького кузнечика, который более ста лет был "замурован" в слое краски на картине Ван Гога, написанной в 1889 году. Находка была сделана во время проведения исследования для каталога коллекции французской живописи.
    Аукцион. Архивное фото
    Картину Ван Гога выставят на аукцион за $50 млн
    02:57 24.10.2017
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    Картина голландского художника "Вспаханное поле и пахарь" станет главным лотом на торгах произведений импрессионистов и современного искусства из коллекции Нэнси Ли и Перри Басса.
    Винсент Ван Гог
    Украденные 14 лет назад картины Ван Гога вернули в музей в Амстердаме
    04:29 22.03.2017
    102
    Речь идет о картинах "Вид на море у Схевенингена" (1882) и "Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене" (1884/85). Подлинность картин подтвердил назначенный итальянской прокуратурой эксперт.
    Винсент Ван Гог
    Музей Ван Гога отказался от дебатов по поводу "новых" рисунков художника
    04:30 30.11.2016
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    Амстердамский музей Ван Гога сообщает, что "не видит необходимости в проведении дебатов" пока не будет доказана подлинность обнаруженных рисунков Винсента Ван Гога.
    Винсент Ван Гог
    Музей Ван Гога: найденные рисунки художника из блокнота - имитация
    04:46 16.11.2016
    183
    Чтобы подтвердить свое мнение, специалисты музея указывают на качество использованных в рисунках чернил, стилевые особенности и топографические ошибки.
    Вид на море у Схевенингена
    Эксперты подтвердили подлинность картин ван Гога, найденных в Италии
    17:17 01.10.2016
    143
    Главный прокурор Неаполя Джованни Коланджело сообщил, что экспертизу полотен провели представители самого Музея ванн Гога в Амстердаме. Обнаруженные картины были показаны журналистам.
    На месте убийства Павла Шеремета
    Обзор ИноСМИ: убийство Шеремета, столкновение в Гибралтаре, ухо Ван Гога
    14:06 21.07.2016
    436Годовщина убийства Павла Шеремета
    Эрдоган объявил о трехмесячном режиме ЧП в Турции, не скрывающий своих убеждений журналист Павел Шеремет убит в Киеве, у берегов Гибралтара столкнулись атомная подводная лодка и торговое судно, названо имя женщины, получившей ухо Ван Гога 130 лет назад.
    Винсент Ван Гог
    Стало известно, кому Ван Гог отдал свое отрезанное ухо
    09:20 21.07.2016
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    Подсказку журналистам дала книга "Ухо Ван Гога: Правдивая история" Бернадетт Мерфи, которая вышла на прошлой неделе. Отмечается, что автор пообещала потомкам девушки не называть в книге ее фамилию, но указала ее имя.
    Выставка Ван Гог. Ожившие полотна с использованием новейшей технологии SENSORY4™
    Пресс-служба выставки Ван Гога отвергла претензии Christian Louboutin
    19:51 27.01.2016
    814
    Центр дизайна Artplay, где проходит выставка "Ван Гог. Ожившие полотна", решил дать скидку посетительницам в обуви на шпильках после того, как клип "Экспонат" "Ленинграда" стал хитом YouTube.
    Винсент Ван Гог
    Картина Ван Гога может уйти с молотка за $70 миллионов на аукционе
    20:50 05.11.2015
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    По информации СМИ, картина "Пейзаж под грозовым небом" будет выставляться на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке вместе с другими 122 произведениями искусства.
    Картина Роя Лихтенштейна Плач девушки на аукционе Christie
    Шедевры мировой живописи, выставленные на аукцион 
    22:47 09.10.2015
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    В Лондоне и Нью-Йорке пройдут аукционные торги, на которые выставлены картины Пикассо, Ван Гога, Малевича, Моне и Сезанна. Стоимость полотен колеблется от 30 до 70 миллионов долларов.
    На торгах в Sotheby's. Архивное фото
    Sotheby`s выставит на торги картины Малевича и Ван Гога
    22:41 18.09.2015
    106
    "Пейзаж под грозовым небом" Ван Гога оценивается в 50-70 миллионов долларов. Шедевр Малевича "Мистический супрематизм" (черный крест на красном овале) будет выставлен на аукционе за 35-45 миллионов долларов.
    Задержание
    Турецкая полиция изъяла картину Ван Гога при попытке перепродажи - СМИ
    03:12 07.03.2015
    100
    На обратной стороны выполненной маслом картины были обнаружены надписи "Винсент Ван Гог, Гаага, 1882", "музей Далема", "Человек из приюта, стоящий".
    Выставка Ван Гог. Ожившие полотна с использованием новейшей технологии SENSORY4™
    Британцы заплатили налоги предметами искусства на сумму 45 млн фунтов
    17:00 03.12.2014
    45
    За уплату налогов правительство Великобритании приняло рекордную по стоимости коллекцию искусства.
    Ван Гог. Натюрморт с красными маками и ромашками.
    Винсент Ван Гог был убит, считает известный эксперт-криминалист
    17:18 18.11.2014
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    Официально считается, что художник умер от потери крови в результате попытки самоубийства в 1890 году - он выстрелил себе в грудь из пистолета, но выжил и даже сумел самостоятельно добраться до больницы, где скончался спустя 29 часов.
    Винсент Ван Гог
    Картина, написанная Ван Гогом незадолго до смерти, продана за $61 млн
    07:18 05.11.2014
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    Картина была написана Ван Гогом в 1890 году в местечке Овер-сюр-Уаз под Парижем незадолго до его смерти. Первоначально аукционный дом планирован выручить за нее от 30 до 50 миллионов долларов.
    Актер Рутгер Хауэр
    Рутгер Хауэр спродюсирует байопик о Ван Гоге
    13:26 17.09.2013
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    "Я уверен, что это будет нечто большее, чем история "человека, отрезавшего себе ухо", - сказал актер Рутгер Хауэр.
    Винсент Ван Гог
    Исполняется 160 лет со дня рождения Винсента Ван Гога
    11:23 30.03.2013
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    За время десятилетней творческой деятельности Ван Гог успел написать 864 картины и почти 1200 рисунков и гравюр. При жизни была продана только одна картина художника — пейзаж "Красные виноградники в Арле". Стоимость картины составила 400 франков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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