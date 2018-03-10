Кураторы американского музея искусств Нельсона-Аткинса обнаружили маленького кузнечика, который более ста лет был "замурован" в слое краски на картине Ван Гога, написанной в 1889 году. Находка была сделана во время проведения исследования для каталога коллекции французской живописи.
Эрдоган объявил о трехмесячном режиме ЧП в Турции, не скрывающий своих убеждений журналист Павел Шеремет убит в Киеве, у берегов Гибралтара столкнулись атомная подводная лодка и торговое судно, названо имя женщины, получившей ухо Ван Гога 130 лет назад.
Подсказку журналистам дала книга "Ухо Ван Гога: Правдивая история" Бернадетт Мерфи, которая вышла на прошлой неделе. Отмечается, что автор пообещала потомкам девушки не называть в книге ее фамилию, но указала ее имя.
"Пейзаж под грозовым небом" Ван Гога оценивается в 50-70 миллионов долларов. Шедевр Малевича "Мистический супрематизм" (черный крест на красном овале) будет выставлен на аукционе за 35-45 миллионов долларов.
Официально считается, что художник умер от потери крови в результате попытки самоубийства в 1890 году - он выстрелил себе в грудь из пистолета, но выжил и даже сумел самостоятельно добраться до больницы, где скончался спустя 29 часов.
За время десятилетней творческой деятельности Ван Гог успел написать 864 картины и почти 1200 рисунков и гравюр. При жизни была продана только одна картина художника — пейзаж "Красные виноградники в Арле". Стоимость картины составила 400 франков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".