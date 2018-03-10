Венецианский пейзаж Клода Моне 1908 года, оценивавшийся в 12-18 миллионов фунтов стерлингов, ушел с молотка за 11,6 миллиона, за такую же сумму была продана скульптура Огюста Родена "Ирис, посланница богов".
Картина Эдгара Дега "Балетная сцена" оценивается в 2,5-3,5 миллиона фунтов стерлингов. Картина Поля Сезанна "Вид на Эстак и замок Иф" оценивается в 8-12 миллионов фунтов стерлингов. Картина Клода Моне "Гранд-канал в Венеции" оценивается в 20-30 миллионов фунтов стерлингов.
"Причал" был написан Моне в Голландии, где он провел четыре месяца со своей семьей летом 1871 года. Полотно оценивается в 7,5-10 миллионов фунтов стерлингов (11,5-15,3 миллиона долларов). Торги пройдут 3 февраля.
Картина Клода Моне "Водяные лилии" станет главным лотом торгов Sotheby's произведениями импрессионизма и модернизма в Лондоне. Эстимейт работы, написанной в 1906 году, составляет 20-30 миллионов фунтов стерлингов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".