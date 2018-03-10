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    Клод Моне

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Картина Пабло Пикассо Голова женщины на выставке Masterpieces аукционного дома Sotheby's
    Портрет кисти Пикассо стал топ-лотом торгов Sotheby's
    01:37 04.02.2016
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    Венецианский пейзаж Клода Моне 1908 года, оценивавшийся в 12-18 миллионов фунтов стерлингов, ушел с молотка за 11,6 миллиона, за такую же сумму была продана скульптура Огюста Родена "Ирис, посланница богов".
    Одна из картин Пабло Пикассо, проданная на аукционе Christie's (Рыцарь, паж и монах)
    Работы Моне, Пикассо и Шагала ушли с молотка на торгах Christie's
    16:06 13.11.2015
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    Топовым лотами стали работы Клода Моне, Пабло Пикассо, Анри Матисса и Марка Шагала. С молотка, в частности, ушла "Обнаженная с белым полотенцем" Анри Матисса за 9,1 миллиона долларов.
    Картина Роя Лихтенштейна Плач девушки на аукционе Christie
    Шедевры мировой живописи, выставленные на аукцион 
    22:47 09.10.2015
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    В Лондоне и Нью-Йорке пройдут аукционные торги, на которые выставлены картины Пикассо, Ван Гога, Малевича, Моне и Сезанна. Стоимость полотен колеблется от 30 до 70 миллионов долларов.
    Картина Клода Моне Водяные лилии
    Шесть полотен Моне выставят на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке в мае
    20:01 03.04.2015
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    Как сообщили в Sotheby's, что Моне в настоящее время очень востребован среди коллекционеров, ожидается, общая стоимость шести произведений мастера может составить от 78 до 110 миллионов долларов.
    Аукцион Sotheby's
    Работы Моне, Сезанна и Дега выставлены на торги в Лондоне
    23:50 02.02.2015
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    Картина Эдгара Дега "Балетная сцена" оценивается в 2,5-3,5 миллиона фунтов стерлингов. Картина Поля Сезанна "Вид на Эстак и замок Иф" оценивается в 8-12 миллионов фунтов стерлингов. Картина Клода Моне "Гранд-канал в Венеции" оценивается в 20-30 миллионов фунтов стерлингов.
    Аукцион. Архивное фото
    "Причал" Клода Моне выставлен на продажу впервые за 25 лет
    13:06 23.01.2015
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    "Причал" был написан Моне в Голландии, где он провел четыре месяца со своей семьей летом 1871 года. Полотно оценивается в 7,5-10 миллионов фунтов стерлингов (11,5-15,3 миллиона долларов). Торги пройдут 3 февраля.
    Чемодан. Архивное фото
    Пейзаж Клода Моне стал последней находкой из коллекции Гурлитта - СМИ
    17:16 06.09.2014
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    Чемодан был оставлен в госпитале по неизвестной причине, его передали назначенному судом ответственному за имущество Гурлитта только в начале этой недели.
    Картина Клода Моне Водяные лилии
    Работа Моне продана в Лондоне за $53,9 млн
    07:42 24.06.2014
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    Эстимейт картины Клода Моне "Водяные лилии", написанной в 1906 году, составлял 20-30 миллионов фунтов стерлингов.
    Картина Клода Моне Водяные лилии
    Картина Моне "Водяные лилии" станет главным лотом торгов Sotheby's
    09:46 12.06.2014
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    Картина Клода Моне "Водяные лилии" станет главным лотом торгов Sotheby's произведениями импрессионизма и модернизма в Лондоне. Эстимейт работы, написанной в 1906 году, составляет 20-30 миллионов фунтов стерлингов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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