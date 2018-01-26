Мужчина в балаклаве устроил стрельбу в центре Амстердама

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Полиция столицы Нидерландов Амстердама сообщила, что в результате стрельбы в центре города погиб один человек, еще два получили ранения.

"Один человек погиб, два человека с неизвестными ранениями доставлены в больницу", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Проводится расследование, улица, на которой произошел инцидент, перекрыта.

Schietincident Grote Wittenburgerstraat:



1 persoon is overleden, 2 andere personen zijn met onbekend letsel naar ziekenhuizen overgebracht.

Recherche is uitgebreid onderzoek gestart.

Er zijn 2 PD's ingericht en straten zijn afgezet. Meer info volgt indien beschikbaar. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 26 января 2018 г.

​По данным газеты Parool, свидетели происшествия заявили, что слышали звуки стрельбы рядом с детской площадкой, после чего стрелявший в балаклаве убежал с места инцидента. При этом звуки напоминали стрельбу из автоматического оружия.

Согласно телерадиокомпании RTL, полиция пока не произвела задержаний.

Ранее итальянец открыл стрельбу с балкона своего дома в городе Беллона (провинция Казерта) в южной области Кампания, после чего попытался застрелиться при штурме квартиры.