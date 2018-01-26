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    В мире

    Мужчина в балаклаве устроил стрельбу в центре Амстердама

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    В полиции нидерландской столицы сообщили, что в результате стрельбы один человек погиб, еще два человека получили ранения и были госпитализированы.
    Мужчина в балаклаве. Архивное фото
    Украинское фото

    МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Полиция столицы Нидерландов Амстердама сообщила, что в результате стрельбы в центре города погиб один человек, еще два получили ранения.

    "Один человек погиб, два человека с неизвестными ранениями доставлены в больницу", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

    Проводится расследование, улица, на которой произошел инцидент, перекрыта.

    ​По данным газеты Parool, свидетели происшествия заявили, что слышали звуки стрельбы рядом с детской площадкой, после чего стрелявший в балаклаве убежал с места инцидента. При этом звуки напоминали стрельбу из автоматического оружия.

    Согласно телерадиокомпании RTL, полиция пока не произвела задержаний.

    Ранее итальянец открыл стрельбу с балкона своего дома в городе Беллона (провинция Казерта) в южной области Кампания, после чего попытался застрелиться при штурме квартиры.

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