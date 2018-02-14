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    Улыбающийся Саакашвили появился в аэропорту Амстердама

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (925)

    (обновлено: )66611
    Народный депутат от "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал, что Михаил Саакашвили пребывал у хорошем настроении и улыбался.
    Михаил Саакашвили в аэропорту Амстердама
    Алексей Гончаренко, facebook

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили был замечен в аэропорту Амстердама.

    О перемещении Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook депутат от БПП Алексей Гончаренко.

    Алексей Гончаренко, facebook
    Пост Алексея Гончаренко

    В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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    Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.

     

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