Улыбающийся Саакашвили появился в аэропорту Амстердама

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили был замечен в аэропорту Амстердама.

О перемещении Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook депутат от БПП Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко, facebook Пост Алексея Гончаренко

В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.