Привет из Амстердама. Саакашвили пообещал вернуться в Грузию

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что скоро вернется в Грузию, где "покончит с феодалами". Об этом политик сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Видео Саакашвили записал к 14-й годовщине со дня свержения в Аджарской автономной республике режима Аслана Абашидзе. На записи он стоит возле канала и держит перед собой велосипед.

"Конечно, я был бы рад поздравить вас, аджарцы и все граждане Грузии, не с улиц Амстердама, а прямо в Батуми, где я был бы на этом велосипеде, но ничего, это время еще настанет", — сказал Саакашвили.

Политик отметил, что в скором времени вернется в Грузию, чтобы "покончить с феодалами", которые, по его мнению, управляют Аджарией.

Саакашвили подчеркнул, что данному региону требуется более рациональная политика в области туризма, чтобы вывести людей из нужды. "У меня большие планы. Я обязательно скоро приеду", — подчеркнул экс-президент.

Власти Украины в феврале выслали лишенного украинского гражданства Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Погранслужба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.