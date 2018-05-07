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    Политика

    Привет из Амстердама. Саакашвили пообещал вернуться в Грузию

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (962)

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    Видео Саакашвили записал к 14-й годовщине со дня свержения в Аджарской автономной республике режима Аслана Абашидзе. На записи он стоит возле канала и держит перед собой велосипед.
    Михаил Саакашвили
    скриншот с видео

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что скоро вернется в Грузию, где "покончит с феодалами". Об этом политик сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

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    Видео Саакашвили записал к 14-й годовщине со дня свержения в Аджарской автономной республике режима Аслана Абашидзе. На записи он стоит возле канала и держит перед собой велосипед. 

    "Конечно, я был бы рад поздравить вас, аджарцы и все граждане Грузии, не с улиц Амстердама, а прямо в Батуми, где я был бы на этом велосипеде, но ничего, это время еще настанет", — сказал Саакашвили. 

    Политик отметил, что в скором времени вернется в Грузию, чтобы "покончить с феодалами", которые, по его мнению, управляют Аджарией.

    Саакашвили подчеркнул, что данному региону требуется более рациональная политика в области туризма, чтобы вывести людей из нужды. "У меня большие планы. Я обязательно скоро приеду", — подчеркнул экс-президент.

    Власти Украины в феврале выслали лишенного украинского гражданства Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Погранслужба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.

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