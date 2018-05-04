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04.05.201815:22
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    Фотоленты

    Партия Саакашвили ответила "предупреждением" на обыски СБУ

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (961)

    (обновлено: )86
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Украинское фото
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Украинское фото
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Украинское фото
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Украинское фото
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Украинское фото
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Украинское фото
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Украинское фото
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Украинское фото
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в Киеве
    Украинское фото

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    В центре Киева у здания Службы безопасности Украины в пятницу прошел митинг активистов партии "Движения новых сил" Михаила Саакашвили.

    В акции приняли участие 50−70 человек. Участники митинга пришли на акцию с партийной символикой — флагами движения и плакатами: "Судьи, куда исчезла ваша честь?", "Стоп политическим репрессиям", "СБУ — руки прочь от Движения новых сил".

    Смотрите также: Саакашвили жестко прошелся по "церковной инициативе" Порошенко

    Участники акции требуют прекратить обыски и задержания представителей "Движения новых сил".

    "Более 150 обысков провели по всей Украине в очагах "Движения новых сил", — заявил на митинге один из лидеров партии Давид Сакварелидзе.

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