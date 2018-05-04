Партия Саакашвили ответила "предупреждением" на обыски СБУ

В центре Киева у здания Службы безопасности Украины в пятницу прошел митинг активистов партии "Движения новых сил" Михаила Саакашвили.

В акции приняли участие 50−70 человек. Участники митинга пришли на акцию с партийной символикой — флагами движения и плакатами: "Судьи, куда исчезла ваша честь?", "Стоп политическим репрессиям", "СБУ — руки прочь от Движения новых сил".

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Участники акции требуют прекратить обыски и задержания представителей "Движения новых сил".

"Более 150 обысков провели по всей Украине в очагах "Движения новых сил", — заявил на митинге один из лидеров партии Давид Сакварелидзе.