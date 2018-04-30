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    В Кременчуге избили единомышленника Саакашвили - СМИ

    (обновлено: )10301
    По данным СМИ, в Кременчуге (Полтавская область) избили активиста ОО "Чистая волна", члена партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" Олега Филипаса.
    В Кременчуге избили единомышленника Михаила Саакашвили Олега Филипаса
    facebook.com/oleg2dadada

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В Кременчуге избили единомышленника бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Олега Филипаса, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу управления милиции Полтавской области.

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    "Сегодня в Кременчуге (Полтавская область) избили активиста ОО "Чистая волна", члена партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" Олега Филипаса, который неоднократно на местном уровне организовывал вече за импичмент президенту Петру Порошенко", — пишет агентство.

    Сообщается, что неизвестные ворвались в частный дом, где находился Филипас, избили его и скрылись. Мужчину доставили в больницу с переломами голени, двух предплечий, многочисленными ранами головы и туловища.

    Агентство отмечает, что Филипас рассказал полиции и прессе, что его избили трое мужчин в масках. Сейчас по данному факту проводится следственная проверка.

    facebook.com/oleg2dadada
    В Кременчуге избили единомышленника Михаила Саакашвили Олега Филипаса

    Напомним, ранее исполняющий обязанности начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета Сергей Машьянов подвергся нападению.

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