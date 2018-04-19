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    Саакашвили: Порошенко будет первым президентом Украины, которого посадят

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    Онищенко: новая партия компромата (385)

    (обновлено: )11840
    У экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили не возникло сомнений в подлинности аудиозаписи, обнародованной Александром Онищенко. Файл политик предложил передать на международную экспертизу.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Петр Порошенко будет первым украинским президентом, который окажется в тюрьме. Об этом политик заявил в интервью телеканалу NewsOne.

    Петр Порошенко. Архивное фото
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    Ранее Онищенко в эфире одного из телеканалов обнародовал аудиозапись, где он якобы обсуждает с президентом Украины Петром Порошенко вопрос о закрытии уголовного дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Как заявил Онищенко, на записи слышно, как он договаривался с Порошенко о закрытии криминального дела против Злочевского, который предложил в обмен долю компании, которая добывает газ в Украине. По его словам, запись была сделана в 2016 году в администрации президента. В администрации Порошенко назвали ее фейком.

    "Это не президент, а торговец, барыга низкой пробы. Он не достоин своей должности. Это же базарный жулик, шулер. Ну и как великая страна Украина может иметь такого президента?" — прокомментировал появление записи Саакашвили.

    Сомнений в подлинности аудиозаписи у бывшего одесского губернатора не возникло. Файл политик предложил передать на международную экспертизу.

    "Порошенко будет цепляться за власть, чтобы не пойти в тюрьму. <…> В Украине он будет первым президентом, которого посадят", — заключил Саакашвили.

    Власти Украины в феврале выслали лишенного украинского гражданства Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Погранслужба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.

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