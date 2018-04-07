Высланный из Украины Саакашвили сосредоточился на грузинской оппозиции

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозиционные политические партии в стране объединиться, об этом говорится в его очередном видеообращении.

Партия Саакашвили "Единое национальное движение" была правящей в Грузии на протяжении девяти лет, до парламентских выборов 2012 года, на которых победила команда грузинского олигарха Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта". Эта партия по сей день стоит у власти. После того, как Саакашвили покинул родину, в "Нацдвижении" возникли противостояния, а позже партия и вовсе разделилась — большинство однопартийцев Саакашвили создали новое политическое движение "Европейская Грузия".

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"Я призываю все оппозиционные партии, которые не продались, объединиться, пока есть время. Давайте отложим все различия, мы сможем внести изменения уже в этом году и спасти Грузию от разрушения, опустошения, исчезновения с карты, так как такая реальность действительно существует", — сказал Саакашвили в выступлении, видеозапись которого распространяют грузинские телекомпании.

Осенью текущего года в Грузии состоятся президентские выборы. Саакашвили не раз говорил, что намерен "покончить с нынешней властью после президентских выборов".

В Грузии Саакашвили предъявлены обвинения по ряду уголовных дел, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. Он покинул страну сразу после инаугурации нового президента в 2013 году. Позднее экс-президент был объявлен во внутригосударственный розыск. МВД Грузии заявляло, что Саакашвили арестуют сразу же после пересечения границы страны.

Напомним, 12 февраля украинские пограничники задержали экс-главу Одесской ОГА Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии.