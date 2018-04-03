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    Политика

    Суд отказал Саакашвили в предоставлении защиты

    (обновлено: )6410
    Как говорится в сообщении, кассационную жалобу Михаила Саакашвили отклонили, ее рассмотрели без вызова адвокатов, нарушая право на защиту бывшему губернатору Одесской области.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Верховный суд Украины отказал экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

    Надежда Савченко
    УНИАН
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    "Кассационную жалобу Саакашвили… отклонил, ее рассмотрели без вызова адвокатов, нарушая право на защиту Михаила Саакашвили", — говорится в сообщении.

    При этом в партии сообщили, что защита Саакашвили намерена обратиться в Европейский суд по правам человека из-за нарушений прав политика.

    Ранее Миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. После этого защита обратилась с жалобой в высшую судебную инстанцию Украины.

     

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