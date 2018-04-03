Суд отказал Саакашвили в предоставлении защиты

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Верховный суд Украины отказал экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

"Кассационную жалобу Саакашвили… отклонил, ее рассмотрели без вызова адвокатов, нарушая право на защиту Михаила Саакашвили", — говорится в сообщении.

При этом в партии сообщили, что защита Саакашвили намерена обратиться в Европейский суд по правам человека из-за нарушений прав политика.

Ранее Миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. После этого защита обратилась с жалобой в высшую судебную инстанцию Украины.