Саакашвили о деле Бубенчика: Порошенко возглавил контрреволюцию негодяев

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Задержание активиста Майдана Ивана Бубенчика по подозрению в убийстве правоохранителей во время Революции достоинства в феврале 2014 года продемонстрировало, что президент Петр Порошенко боится массовых акций протеста, заявил высланный из Украины экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля. Он был доставлен в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако суд отложил заседание на неопределенный срок. Следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили Ивану Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

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"ГПУ задержала очередного "особо опасного" преступника. На этот раз — Ивана Бубенчика, героя Майдана, который с первых дней войны был на передовой, получил два ранения, в буквальном смысле готов отдать жизнь за Украину. Его обвиняют в преступлениях, вдумайтесь, против "Беркута"! Демонтративно-карательная форма задержания Бубенчика, с безосновательным задержанием при пересечении украинско-польской границы с доставкой под конвоем в Киев — сигнал, который посылает Порошенко всем, кто призывает к борьбе с невыносимыми и несправедливыми условиями жизни в Украине. Ведь допросить Бубенчика можно было давно, он не прятался, неоднократно выражал готовность давать показания следствию", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

По мнению скандального политика, "не наказывать никого за массовые убийства граждан Украины в 2014-м, при этом — наказывать тех, кто, рискуя своей жизнью, расчищал дорогу к лучшей жизни для миллионов украинцев — верх цинизма и пример самой низкой низости, которую только можно себе представить".

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"Страх Порошенко перед массовыми акциями протеста… толкает режим к демонстрации своей силы. Порошенко возглавил контрреволюцию негодяев в Украине, возглавил процесс захоронения "дел Майдана", организует и благословляет побег убийц в РФ и одновременно системно уничтожает патриотов. Майдан победил, заставив бежать преступника-президента. Но Революция Достоинства еще только на пути к своей победе, к полному изменению системы и полной смены правящего класса олигархов и их прислуги. Все, кто способствовал избежанию наказания убийц Небесной Сотни, прокуроры, судьи, государственные служащие и пропагандисты-порохоботы — будут сидеть в тюрьме, как сидели преступники режима Шеварднадзе в Грузии, после прихода к власти действительно новой силы", — резюмировал Саакашвили.

Facebook Михаила Саакашвили Комментарий Михаила Саакашвили о задержании Ивана Бубенчика

Отметим, Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев" еще в начале 2016 года в интервью СМИ, однако позже опроверг свои же заявления. Многие эксперты, а также другие активисты Майдана сомневаются в правдивости заявлений Бубенчика.