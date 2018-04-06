Саакашвили раскрыл подробности о санкциях против Луценко со стороны США

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил со ссылкой на свои источники, что генпрокурору Украины Юрию Луценко действительно аннулировали визу США и сняли с самолета в аэропорту Схипхол в Амстердаме.

Ранее неофициально сообщалось, что украинский генпрокурор c полпути вернулся на родину, так как его американская виза оказалась отмененной. Пресс-секретарь Луценко признала, что он находится в частной поездке. Позднее было опубликовано фото Луценко в самолете.

Саакашвили утверждает, что США применили санкции не только к Луценко.

"Мои источники, близкие к американской администрации, окончательно подтвердили, что Луценко действительно отменили американскую визу и сняли его с самолета KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Так что он в очередной раз соврал о том, что он просто был в Голландии по каким-то делам (да и какие дела у него могут быть в Голландии). Те же источники мне подтвердили, что иммиграционная служба США на той же неделе забрала грин-карту у главного решалы Порошенко — Грановского, дети которого имеют американские паспорта", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Депортированный из Украины политик заявил, что он участвует в поисках средств, которые президент Украины Петр Порошенко якобы хранит в США.

"Сейчас я помогаю моим друзьям в СШа активно искать спрятанные Порошенко миллиарды. Мы найдем эти деньги и как только этот человек уйдет с должности президента, эти найденные средства помогут лишить его даже призрачной надежды спрятаться от украинского правосудия на Западе. Эти миллиарды должны быть до копейки возвращены украинскому народу", — пообещал Саакашвили.