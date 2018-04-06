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    Саакашвили раскрыл подробности о санкциях против Луценко со стороны США

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    Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области, которого депортировали из Украины, пообещал помочь в поисках миллиардов, которые президент Украины Петр Порошенко якобы хранит в США.
    Встреча Юрия Луценко с конгрессменами США
    gp.gov.ua

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил со ссылкой на свои источники, что генпрокурору Украины Юрию Луценко действительно аннулировали визу США и сняли с самолета в аэропорту Схипхол в Амстердаме.

    Назар Холодницкий
    УНИАН
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    Ранее неофициально сообщалось, что украинский генпрокурор c полпути вернулся на родину, так как его американская виза оказалась отмененной. Пресс-секретарь Луценко признала, что он находится в частной поездке. Позднее было опубликовано фото Луценко в самолете.

    Саакашвили утверждает, что США применили санкции не только к Луценко.

    "Мои источники, близкие к американской администрации, окончательно подтвердили, что Луценко действительно отменили американскую визу и сняли его с самолета KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Так что он в очередной раз соврал о том, что он просто был в Голландии по каким-то делам (да и какие дела у него могут быть в Голландии). Те же источники мне подтвердили, что иммиграционная служба США на той же неделе забрала грин-карту у главного решалы Порошенко — Грановского, дети которого имеют американские паспорта", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

    Депортированный из Украины политик заявил, что он участвует в поисках средств, которые президент Украины Петр Порошенко якобы хранит в США.

    "Сейчас я помогаю моим друзьям в СШа активно искать спрятанные Порошенко миллиарды. Мы найдем эти деньги и как только этот человек уйдет с должности президента, эти найденные средства помогут лишить его даже призрачной надежды спрятаться от украинского правосудия на Западе. Эти миллиарды должны быть до копейки возвращены украинскому народу", — пообещал Саакашвили.

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