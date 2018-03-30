СМИ узнали, зачем Луценко летел в США

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко в аэропорту Амстердама не дали совершить пересадку в самолет в Нью-Йорк из-за аннулированной американской визы, сообщили несколько источников издания "Страна.ua".

В то же время пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опровергал такую информацию.

"Несколько источников "Страны" независимо друг от друга сообщили, что во вторник, 27 марта, в Амстердаме главе Генеральной прокуратуры не дали сесть в самолет в Нью-Йорк. Причиной якобы была аннулированная американская виза", — говорится в сообщении издания.

Кроме того, такую же информацию сообщил внефракционный депутат Рады Дмитрий Добродомов на своей странице в Facebook. Сам Луценко в комментариях к посту не смог опровергнуть информацию.

В комментарии изданию "Страна.ua" пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган заявила, что Луценко не собирался в командировку за океан, и визу ему не аннулировали. Позже она сообщила, что у Луценко разрешение на въезд в США в течение 10 лет.

Также издание со ссылкой на источник сообщает, что Луценко летел на встречу с некими лоббистами продвигать свое назначение премьер-министром Украины.

Ранее Луценко заявил, что не готов баллотироваться на пост президента и готов поддержать действующего главу государства Петра Порошенко при выдвижении на второй срок.