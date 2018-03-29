США аннулировали визу Луценко - СМИ

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Американская виза генерального прокурора Украины Юрия Луценко аннулирована, сообщил "Вестям" народный депутат Дмитрий Добродомов со ссылкой на несколько источников в США.

По данным парламентария, в четверг, 29 марта, глава ГПУ якобы должен был отбыть с визитом в США, но он был отменен во время пересадки в Нидерландах.

Добродомов связывает лишение Луценко американской визы с давлением Вашингтона на Киев в вопросе запуска интеллектуальной системы проверок е-деклараций, а также с разблокированием работы Национального агентство по противодействию коррупции (НАПК).

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Луценко не собирался в США, а его виза действительна.

"Генпрокурор не собирался в командировку в США, и визу ему не аннулировали, он находится на своем рабочем месте. Рекомендую вам задать вопрос самому Добродомову. Если нардеп голосовал за антифейковое законодательство, то должен нести ответственность за свои слова", — заявила она изданию, добавив, что американскую визу генпрокурора "отменяли" уже с десяток раз за его каденцию.

Ранее сообщалось, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий объединил в одно уголовные производства о возможном декларировании недостоверной информации и возможном незаконном обогащении генпрокурора Юрия Луценко.