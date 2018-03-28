Рада расширит список объектов, куда запрещено заходить с оружием - Луценко

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада планирует расширить перечень объектов, в которые будет запрещено приходить с оружием, заявила представитель президента в парламенте, народный депутат от фракции БПП Ирина Луценко.

На данный момент принят закон, запрещающий проносить оружие в помещения госструктур, однако этот перечень планируют расширять.

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"Например, на почте, на вокзалах, на серьезных стратегических объектах, которые и так охраняются, проходить туда с собственным оружием будет запрещено для того, чтобы не было устроено никаких террористических актов", — заявила Луценко в эфире телеканала "112 Украина".

Также она сообщила, что сейчас в зданиях госструктур проводятся проверки в поисках незаконно пронесенного оружия.

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"Ходят парни с собаками и спрашивают, можно ли зайти к вам в кабинет, можно ли открыть — открываю им все шухляды и тумбочки, они смотрят, проверяют, собака нюхает. Это нормальное явление, к этому нужно относиться очень спокойно", — подчеркнула нардеп.

Напомним, закон о запрете заходить в здания органов государственной власти с оружием вступил в силу 21 марта.