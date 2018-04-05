Перед выборами Луценко нужен лояльный глава САП — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада Украины пригласила для участия в пленарном заседании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника и генерального прокурора Украины Юрия Луценко. По словам главы Верховной Рады Андрея Парубия, это было требование от фракций.

Также НАБУ обнародовало сегодня фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий, проведенных в рабочем кабинете заместителя генерального прокурора, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого. На такой шаг в ведомстве пошли "учитывая общественный резонанс и с целью предоставления общественности достоверной информации об участии НАБУ в расследовании".

Подробнее о деле Холодницкого, его отчете в Раде и кому нужна отставка главы САП, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки справі Холодницького можна надати ознак політичної справи, як Ви вважаєте?

— Я думаю, що, на жаль, тут домінує все ж таки політика, адже якби такі докази, такі аудіозаписи були стосовно якихось чиновників, то спочатку не були б оприлюднені записи, спочатку б у нього відбулись обшуки, його б заарештували, і повторилась би історія ыз Насіровим, з Поляковим, Розенблатом чи генералом Міноборони. Тут же ми бачимо хвилі дискредитаційної кампанії, починаючи з поганого стану здоров’я, закінчуючи сьогоднішніми аудіозаписами в інтернеті, але не бачимо конкретних правових слідчих дій, затримань, обшуків у самого спеціального антикорупційного прокурора, адже він не володіє будь-яким імунітетом депутатським, який був перешкодою для правоохоронних органів.

Хто з політичних сил може бути зацікавлений у його відході? Чому?

— У мене складається враження, що Холодницький тут виявився найбільш слабкою політичною фігурою у середовищі антикорупційних органів і українських силовиків. Він у свій час був призначений генпрокурором Шокіним у часи Байдена, і сьогодні він не має великої політичної підтримки, має непогані стосунки з директором НАБУ Ситником, має погані стосунки з генпрокурором. Напередодні виборів, мені здається, Юрій Луценко хоче бачити на цій посаді іншу фігуру, більш лояльну до себе, адже саме посада спеціального антикорупційного прокурора є абсолютно контролюючою для діяльності НАБУ і для судової реалізації усіх найрезонансніших антикорупційних справ.

Сьогоднішнє заслуховування у ВР є одним із кроків, спрямованих на реалізацію процедури звільнення?

— Так, безумовно, мені здається, що Назара Холодницького підштовхують до добровільної відставки, тому що якщо б його хотіли просто звільнити, то генпрокурор міг це зробити і без кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури, просто міг би звільнити. Але є небезпека для влади, що, якщо Назар Холодницький недобровільно піде у відставку, він може оприлюднити тони компромату по всім резонансним незавершеним кримінальним справам, усім, які йшли через САП. Тому на нього тиснуть, примушують до добровільної відставки без якоїсь загрози кримінального переслідування і без проведення якихось слідчих дій на сьогодні.

Чи може "справа Холодницького" свідчити про якусь боротьбу або протистояння усередині коаліції?

— Ця справа, безумовно, є кризовою справою для усієї української влади, тому що і з боку західних партнерів поглиблюються сумніви стосовно ефективності антикорупційних реформ, і, дійсно, ця справа стосовно Назара Холодницького ставить під сумнів процедуру відбору і принципи функціонування наших нових антикорупційних органів. За великим рахунком, це політична криза антикорупційної реформи в Україні. Тому, вочевидь, у цю ситуацію намагається втрутитись і парламент. Це публічне заслуховування – це ще елемент тиску на самого Холодницького.

Про що нам говорять опубліковані записи з робочих кабінетів?

— Ви знаєте, я їх уважно прослухав. У свій час я консультував заступника генпрокурора України, працював із цією людиною. Я вам скажу, що у будь-якому разі експертиза цих записів може зайняти багато років, але якщо вони достовірні, вони можуть свідчити як про елементи якоїсь певної корупції, так і просто про елементи підкилимної боротьби між САП і НАБУ. Завжди відносини між слідчим і прокурором з радянських часів були вкрай погані, тому що слідчий намагається швидше зробити справу, здати її в суд і скинути з рук, а прокурор завжди обтяжує і контролює слідчого. Це протистояння міжструктурне, організаційне між НАБУ і САП простежується, на мою думку, і в цих записах. Багато висловів, які там звучать, якраз є елементами цього протистояння, намагання ставити один одному палки в колеса, а не стільки спровокувати якусь корупцію.

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Єгор Соболєв зазначив, що пишається як НАБУ, так і САП. Він каже, що присутність усіх керівників у ВР, їх відповіді на питання багатьох депутатів – це здобуток. Чи може бути так, що в результаті сьогоднішніх подій у ВР Холодницький отримає якісь політичні дивіденди або симпатії громадян? Якщо так, який відсоток?

— Я не думаю, що він може отримати симпатії. Все ж таки оприлюднені аудіозаписи досить такі брудні, дискредитуючі. Тому я думаю, що слухання у ВР можуть все ж таки підштовхнути Назара Холодницького до добровільної відставки, але це буде відставка із золотим парашутом, тобто, без будь-якого кримінального переслідування. Але тут, у Раді, вирішуються рейтинги іншої людини — Ситника, адже в політичних колах говорять, що директор НАБУ може бути кандидатом у президенти. А сьогоднішня його співпраця між НАБУ і ГПУ, навіть не просто ГПУ, а досить таки одіозним департаментом ГПУ, на мою думку, у значній мірі зменшує шанси Ситника балотуватись у президенти і мати якісь шанси цього балотування. Ця криза навколо САП фактично відмінусувала одного потенційного кандидата в президенти, яким міг би бути Ситник.

К слову, эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк отметил, что отставка Холодницкого сделает НАБУ сверхорганом.