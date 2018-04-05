Дело о попытке дать взятку Холодницкому направили в суд

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт против судей Кировского районного суда Днепра, которые, по данным следствия, пытались дать взятку главе Специализованной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому, сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"В сентябре 2017 они пытались оказать руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому неправомерную выгоду за решение им вопроса о закрытии уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)", – написал Лысенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в конце сентября 2017 года указанных лиц задержали в служебном кабинете руководителя САП после "передачи" ему части неправомерной выгоды в сумме $50 000.

Отмечается, что результатам предварительного расследования в среду, 4 апреля, прокурор в уголовном производстве передал обвинительный акт в Шевченковский районный суд г. Киева по ч. 4 ст. 369 УК Украины для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого и просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство против Назара Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений". Холодницкий во вторник, 3 апреля, пришел на допрос в ГПУ, но отказался давать образцы голоса на экспертизу.

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В середине марта стало известно, что в кабинете главы САП Назара Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В среду, 4 апреля, Холоднийкий и Сытник отчитались в Верховной Раде.