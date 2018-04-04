Луценко и НАБУ vs Холодницкий: открытая война переместилась в Раду

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Холодницкого и Луценко ждут в Раде

Разгоревшийся в конце марта конфликт между генеральным прокурором Юрием Луценко и его заместителем — главой специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дошел до стен парламента. Так, в среду на отчет народные избранники ждут и Луценко, и Холодницкого, и главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Решение о вызове в парламент глав антикоррупционных ведомств на заседании во вторник поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 150 голосов. Руководители НАБУ и САП должны появиться в зале парламента в среду в 12.00.

Отметим, что САП начала работу в 2015 году как самостоятельное структурное подразделение в составе Генпрокуратуры, в ее компетенцию входит ведение дел, связанных с коррупционными правонарушениями. По закону главу ведомства назначает и увольняет генпрокурор Украины на основании вывода КДКП. Холодницкий был назначен на должность главы антикоррупционной прокуратуры в декабре 2014 года.

История конфликта

Конфликт между ГПУ и САП вспыхнул в конце минувшего месяца. Сначала Холодницкий неожиданно "попер" на Луценко. Так, по данным САП, генпрокурор приобрел в собственность активы в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами. По данным Холодницкого, предположительно это произошло, когда Луценко в 2005-2006 гг. и 2007-2010 гг. занимал должность министра внутренних дел, а также в 2016-2017 гг., во время его работы на посту генерального прокурора.

"Ответка" от Луценко пришла достаточно быстро. В ГПУ сообщили, что кабинет Холодницкого регулярно прослушивался, а в разговорах чиновника нашлось немало пикантной информации. Так, в кабинете Холодницкого нашли "жучки", а Генпрокуратура и глава НАБУ Сытник подтвердили, что расследуют дело в отношении главы САП. При этом в СМИ появилась информация, что сближение НАБУ и ГПУ в деле против Холодницкого сюрпризом не является, так как отношения "НАБУ-САП" были прохладными. Однако тандем Сытника с ГПУ ставит под вопрос его собственное политическое будущее.

Не удивительно, что вскоре в сети появился "инсайд" — антикоррупционного прокурора могут задержать и арестовать.

Суть обвинений

Как сообщается на странице Генпрокуратуры в Facebook, Холодницкого обвиняют в таких дисциплинарных проступках, как:

невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей;

разглашение тайны, охраняемой законом, которая стала известной прокурору во время выполнения полномочий;

совершение действий, порочащих звание прокурора, которые могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры;

грубые нарушения правил прокурорской этики;

вмешательство или любое другое влияние прокурора в случаях или порядке, не предусмотренных законодательством, в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей, в том числе путем публичных высказываний об их решениях, действиях или бездействии, при отсутствии при этом признаков административного или уголовного правонарушения.

Также Луценко внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого и просил рассмотреть вопрос о его увольнении.

В свою очередь Сытник раскрыл суть претензий к главе САП. По его словам, расследования в отношении Холодницкого начаты из-за подозрений в лоббировании им интересов фигурантов отдельных производств. В частности, он сказал о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы. Также Сытник заявил, что у НАБУ есть веские основания предполагать "слив" информации фигурантам со стороны руководителя САП, "который, как выяснилось, знал об их перемещениях информацию, которой следствие не владело". Еще один эпизод — руководителя САП заподозрили в подстрекательстве свидетеля в деле по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды.

Кроме того, по словам Сытника, Холодницкий вмешивался в следствие по делу, касающемуся фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом "Народного фронта" Георгием Логвинским.

Читайте также: Рудяков: война ГПУ, НАБУ и САП будет идти до победного конца

Есть у НАБУ и ГПУ вопросы к Холодницкому по расследованиям, связанным с е-декларациями высших должностных лиц и расследованиям, связанным с бизнес-интересами владельца одного крупного агрохолдинга.

"Сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца…", — заявлял Сытник.

Таким образом, ГПУ и НАБУ просят привлечь Холодницкого к ответственности в порядке дисциплинарного производства, согласно части 1 статьи 43 Закона Украины "О прокуратуре".

Позиция Холодницкого

В ответ на обвинения Луценко Холодницкий заявил, что не держится за кресло и не собирается никуда бежать. Также Холодницкий сообщил, что намерен просить об отстранении от должности на время проведения проверки своей деятельности.

"Будет стоять вопрос об отстранении от должности на время проведения дисциплинарного производства. Не боюсь и наоборот буду сам ходатайствовать об этом для сохранения объективности, чтобы не было никакого вмешательства в работу как комиссии, так и своих подчиненных прокуроров", — заявил Холодницкий. Он добавил, что против него возбуждено уголовное дело за "разглашение данных досудебного следствия".

Накануне, 3 марта, глава САП был допрошен в ГПУ. После допроса без адвокатов он также заявил, что следователи попытались взять у него образцы голоса, а он в свою очередь отказывается принимать участие в следственных действиях.

"Была попытка провести следственные действия — в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ. Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, поэтому я жду решения о смене следователей и прокуроров департамента, который расследует это производство. Пока не решен вопрос подследственности, я не буду принимать участие в следственных действиях", — сказал Холодницкий.

По данным материалов открытых источников интернет