Дело Холодницкого. Порошенко боится за свое окружение - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

После задержания и ареста Надежды Савченко власть не намерена останавливаться.

Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого могут задержать и арестовать.

"Его могут арестовать",- сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержание может произойти в ближайшем времени, но сроки не называются. Также источник не сообщает, в рамках какого дела может произойти задержание.

По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, возможную отставку Холодницкого можно рассматривать в контексте общего продолжения борьбы за САП.

"Это из той же серии как и отставка Егора Соболева с поста главы антикоррупционного комитета ВР, а также попытка избрания нового аудитора НАБУ. Накануне взрывоопасного периода выборов власть пытается наладить контроль над антикоррупционными органами. Кроме того, Холодницкий, поставленный еще при Викторе Шокине — чужой человек для главы ГПУ Юрия Луценко . рresident.gov.ua Тренд дня: "Высылка дипломатов – холодный расчет Порошенко"

Холодницкий — сбалансированная фигура между Шокиным и западными партнерами. Сегодня он абсолютно не устраивает власть, которая видит на этой должности более лояльную и контролируемую фигуру, близкую к генеральному прокурору. Так что, здесь ничего лишнего только бизнес.

Власть пытается избежать и упредить возможные политические и информационные кризисы, которые могут появиться накануне выборов — обвинения, задержания топ-чиновников из окружения Петра Порошенко", - говорит Бортник.

По его словам, самому Холодницкому изначально создали условия для того, чтобы он ушел в отставку.

"Судя по всему, он отказался покидать свой пост под давлением, ГПУ переходит к прямой атаке. Уверен, что на прослушке, которая имеется в распоряжении силовиков имеются намеки на коррупцию или же фразы, которые могли бы дискредитировать самого Холодницкого. Думаю, что отставка главы САП в итоге все-таки произойдет", — резюмировал Бортник.

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