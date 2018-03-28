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    Дело Холодницкого. Порошенко боится за свое окружение - Бортник

    (обновлено: )16521
    По мнению политического эксперта Руслана Бортника, накануне выборов власть делает все для того, чтобы обезопасить себя от возможных неприятных историй, связанных с коррупцией в государственных органах.
    Назар Холодницкий, Виктор Шокин и Петр Порошенко
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Надежда С., или призрак переворота на Печерских холмах

    После задержания и ареста Надежды Савченко власть не намерена останавливаться. 

    Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого могут задержать и арестовать.

    "Его могут арестовать",- сообщил источник в правоохранительных органах.

    По его словам, задержание может произойти в ближайшем времени, но сроки не называются. Также источник не сообщает, в рамках какого дела может произойти задержание.

    По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, возможную отставку Холодницкого можно рассматривать в контексте общего продолжения борьбы за САП.

    "Это из той же серии как и отставка Егора Соболева с поста главы антикоррупционного комитета ВР, а также попытка избрания нового аудитора НАБУ. Накануне взрывоопасного периода выборов власть пытается наладить контроль над антикоррупционными органами. Кроме того, Холодницкий, поставленный еще при Викторе Шокине — чужой человек для главы ГПУ Юрия Луценко.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    рresident.gov.ua
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    Холодницкий — сбалансированная фигура между Шокиным и западными партнерами. Сегодня он абсолютно не устраивает власть, которая видит на этой должности более лояльную и контролируемую фигуру, близкую к генеральному прокурору. Так что, здесь ничего лишнего только бизнес.

    Власть пытается избежать и упредить возможные политические и информационные кризисы, которые могут появиться накануне выборов — обвинения, задержания топ-чиновников из окружения Петра Порошенко", - говорит Бортник.

    По его словам, самому Холодницкому изначально создали условия для того, чтобы он ушел в отставку.

    "Судя по всему, он отказался покидать свой пост под давлением, ГПУ переходит к прямой атаке. Уверен, что на прослушке, которая имеется в распоряжении силовиков имеются намеки на коррупцию или же фразы, которые могли бы дискредитировать самого Холодницкого. Думаю, что отставка главы САП в итоге все-таки произойдет", — резюмировал Бортник.

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