Тренд дня: войны антикоррупционеров. Без конфликта, но с Холодницким

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Разгоревшийся между ГПУ, НАБУ и САП конфликт дошел до стен парламента. Так, в среду перед народными избранниками отчитались главы антикоррупционного бюро и антикоррупционной прокуратуры Артем Сытник и Назар Холодницкий. Напомним, что Холодницкого ожидает квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, куда ранее обратился генпрокурор Юрий Луценко с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Самого Холодницкого подозревают в неправомерных действиях и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Еще перед выступлением глав антикоррупционных органов НАБУ обнародовало расшифровки записей разговоров в кабинете Холодницкого.

Уже после появление записей с Холодницким, главы НАБУ и САП вместе прибыли в парламент, сели также вместе, а в отчете активно ссылались друг на друга. Главного прокурора, активно выступавшего против Холодницкого, при этом в парламенте не было.

О чем говорили Холодницкий и Сытник

Холодницкий, выступая с трибуны ВР, заявил, что желающих занять его место много. "Многие хотят, чтобы кресло освободились, но процесс борьбы с коррупцией запущен и является неотвратимым", — заявил Холодницкий.

Во время вопросов от нардепов главный "радикал" Олег Ляшко обвинил Холодницкого в связях с фигурантами своих дел и спросил, что нужно для полного счастья Холодницкому, на что тот сыронизировал: "Для полного счастья мне не хватает дома в Козине и везения в лотерею".

В ответ на обнародование записей прослущки Холодницкий заявил, что таким образом его пытаются дискредитировать. При этом он уточнил, что была обнародована только нарезка, а полную запись он будет слушать на дисциплинарном комитете, где и будет отстаивать "каждое свое слово". Собственно, Холодницкий подтвердил содержание своих разговоров, опубликованных НАБУ, но в ответ на соответствующий вопрос Сергея Лещенко напомнил ему о скандальной покупке дорогой квартиры.

"А этими записями меня пытаются дискредитировать, в том числе и потому, что я всегда в своей работе руководствовался исключительно законом, даже тогда, когда была распространена информация о вашей (Лещенко — ред.) квартире", — заявил Холодницкий.

Наряду с этим, он отказался комментировать парламенту дисциплинарную жалобу Сытника в свой адрес.

"Вся моя позиция и все опровержения тех нарезок и полный текст будут предоставлены квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Я не думаю, что на парламентской трибуне нам необходимо это исследовать", – сказал Холодницкий, добавив, что "ни одно дело после разговоров с кем бы то ни было не было закрыто или уничтожено". В целом также Холодницкий неоднократно упоминал о необходимости создания антикоррупционного суда.

В свою очередь Артем Сытник заявил, что никакого конфликта между НАБУ и САП нет, и эти органы работают в штатном режиме.

"Я вам сообщаю, что никакого конфликта между НАБУ и САП нет. Есть определенное уголовное производство. Есть определенные материалы, которые на сегодняшний день переданы в компетентные органы. Не нужно спекулировать на этом процессе. Нет никакого конфликта. На сегодняшний день детективы НАБУ, прокуроры САП работают в штатном режиме. Если кто-то хочет сказать, что борьба с коррупцией остановлена – это неправда. Это манипуляция", – заявил Сытник.

Также он заявил, что создание САП спасло НАБУ от надзора Генеральной прокуратуры, а без антикоррупционного суда по коррупционерам не будет приговоров. При этом Сытник потребовал прав на бесконтрольную прослушку.

"Верхушка отправит Холодницкого в отставку"

На отчет Холодницкого и Сытника, противостояние между которыми длилось последнюю неделю, отреагировали политологи и блоггеры. По мнению политического эксперта Николая Спиридонова, глава САП активно контратаковал с трибуны Рады, однако, скорее всего, вскоре он лишится занимаемой должности.

"Отчитываясь перед Верховной Радой специализированный антикоррупционный прокурор Холодницкий не только защищался, но и активно контратаковал. Например, припомнил Сергею Лещенко его квартиру в центре Киева, а Олегу Ляшко дом в Козине и "везение в лотерею". Тем не менее, судьба Назара Ивановича уже, похоже, предрешена — есть консолидированное решение политической верхушки снять его с должности. Даже самое лучшее выступление вряд ли поможет — получится как в "чёрном" анекдоте про умершую старушку: "Перед смертью потела? Это хорошо, это очень хорошо…", — написал Сиридонов в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь юрист Андрей Портнов отметил возмущение в парламенте от провластной фракции отсутствием у НАБУ и САП коррупционных приговоров в судах.

"Подскажите ему (Герасимову — ред.) кто-то, что это именно его Президент провел за четыре года три судебных реформы, люстрацию и переаттестацию судей, ликвидировал коррумпированные суды, создал вместо них честные и назначил своими указами новый Верховный суд. И это его Президент уже два года обманывает всех с созданием антикоррупционного суда, установив персональный контроль за каждым важным уголовным делом, обыском и арестом в стране", — уточнил Портнов.

Скриншот с сайта Facebook

Также в записях Холодникого, по мнению юриста, нет ничего сенсационного.

"Записи разговоров прокурора Холодницкого — так себе. Голым под луной не танцевал, и на том спасибо. Ничего сенсационного", — подытожил Портнов.

Юрист Марина Ставнийчук в контексте отчета глав САП и НАБУ отметила, что ни Холодницкий, ни Сытник до своих должностей не доросли, а деградацию государства выдают за прогресс.

"По результатам заслушивания руководителей НАБУ, САП… в парламенте! Ко всем высоким должностям в государстве, как и до статуса народного депутата надо дорасти. Не доросли! И даже не понимают этого. Главная беда заключается в том, что ежедневно кончают государство. А выдают все это недоросли за прогресс", — акцентировала Ставнийчук.

Скриншот с сайта Facebook

Социолог Ирина Бекешкина считает, что после выступления в парламенте Сытника складывается впечатление начала войны власти со всеми, кто мешает безнаказанно воровать.

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"Набросились на Сытника как стая шакалов. И интересно, а как ПП относится к члену партии БПП Барне, который клеймит "агентов внешнего воздействия", то есть, "грантоедов"? Впрочем, вопрос лишний. Достаточно почитать президентский Закон (жестоко раскритикованный Венецианской комиссией) о декларировании общественных организаций. Достаточно послушать представителя президента в Верховной Раде. "Европейского" президента??? Впечатления начала войны. С гражданским обществом, с НАБУ, словом, со всеми, кто мешает безнаказанно воровать. И что значат всякие там западные партнеры?" — прокомментировала Бекешкина.

Скриншот с сайта Facebook

Вместе с тем политолог Кирилл Молчанов иронично охарактеризовал отчеты Холодницкого и Сытника.

"Или Сытник ведёт Холодницкого в ЗАГС или оба они идут к генпрокурору!" — сыронизировал политолог.