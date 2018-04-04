Холодницкий жестко ответил Ляшко в Раде, чего ему не хватает для счастья

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Во время выступления в Верховной Раде глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкой жестко ответил на вопросы Олега Ляшко (смотреть с 13.46 минуты).

Ляшко провоцировал главу САП: "У вас уже есть генеральская должность, есть звание заслуженного юриста, есть зарплата в 200 тысяч. Чего не хватает для счастья?"

В ответ Холодницкий сказал: "Не хватает дома в Козине и везения в лотерею", намекая на источники доходов самого Ляшко согласно его декларации.

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Напомним, что по декларации в 2017 году Олег Ляшко приобрел жилой дом и земельный участок под Киевом. В собственности депутата также шесть земельных участков под Киевом, квартира и офис в Киеве. Также Ляшко задекларировал 20,6 миллиона гривен, из них 20,6 тысячи долларов — выигрыш в лотерею "Фаворит спорт".

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