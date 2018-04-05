Бортник: Холодницкого отставят, но на хороших условиях

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в среду, 4 апреля, давали пояснения в Верховной Раде по делу, которое расследуется против главы САП.

При этом, буквально за час до их выступления в парламенте НАБУ опубликовало записи разговоров в кабинете Холодницкого, которые должны доказать, что он разгласил информацию о досудебном следствии фигурантам уголовных дел.

Отметим, что в СМИ появился текст жалобы, составленной на основе записей Сытником, которую он подал 29 марта в квалификационно-дисциплинарную комиссию Генеральной прокуратуры.

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Подчеркнем, что глава НАБУ просит уволить Холодницкого на основании следующих обвинений: невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; разглашение тайны следствия; совершение действий, порочащих звание прокурора; грубое нарушение правил прокурорской этики; вмешательство или любое другое влияние прокурора на служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей.

Украинское фото Артем Сытник и Назар Холодницкий пришли на заседание Верховной Рады

Почему Холодницкому грозит отставка, кому она нужна и как на самом деле взаимодействуют НАБУ и САП, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Нардеп Егор Соболев отметил, что гордится как НАБУ, так и САП. По его словам, присутствие всех руководителей в ВР, их ответы на вопросы многих депутатов — это достижение. Может ли быть так, что в результате сегодняшних событий в ВР Холодницкий получит какие-то политические дивиденды или симпатии граждан?

— Я не думаю, что он может получить симпатии. Все же обнародованные аудиозаписи довольно такие грязные, дискредитирующие. Поэтому я думаю, что слушания в ВР могут все же подтолкнуть Назара Холодницкого к добровольной отставке, но это будет отставка с "золотым парашютом", то есть, без какого-либо уголовного преследования. Но здесь, в Раде, решаются рейтинги другого человека — Сытника, ведь в политических кругах говорят, что директор НАБУ может быть кандидатом в президенты. А сегодняшнее его сотрудничество между НАБУ и ГПУ, даже не просто ГПУ, а с довольно одиозным департаментом ГПУ, по моему мнению, в значительной степени уменьшает шансы Сытника баллотироваться в президенты и иметь какие-то шансы этого баллотирования. Этот кризис вокруг САП фактически отминусовал одного потенциального кандидата в президенты, которым мог бы быть Сытник.

Кто из политических сил может быть заинтересован в его уходе? Почему?

— У меня складывается впечатление, что Холодницкий оказался наиболее слабой политической фигурой в среде антикоррупционных органов и украинских силовиков. Он в свое время был назначен генпрокурором Шокиным во времена Байдена, и сегодня он не имеет большой политической поддержки, имеет неплохие отношения с директором НАБУ Сытником, плохие отношения с генпрокурором. Накануне выборов, мне кажется, Юрий Луценко хочет видеть на этом посту другую фигуру, более лояльную к себе, ведь именно должность специального антикоррупционного прокурора является абсолютно контролирующей для деятельности НАБУ и для судебной реализации всех резонансных антикоррупционных дел.

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Значит, сегодняшнее заслушивание в Раде является одним из шагов, направленных на реализацию процедуры увольнения Холодницкого?

— Да, безусловно, мне кажется, что Назара Холодницкого подталкивают к добровольной отставке, потому что если бы его хотели просто уволить, то генпрокурор мог это сделать и без квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуры, просто мог бы уволить. Но есть опасность для власти, что, если Назар Холодницкий недобровольно уйдет в отставку, он может обнародовать тонну компромата по всем резонансным незавершенным уголовным делам, всем, которые шли через САП. Поэтому на него давят, подталкивают к добровольной отставке без какой-либо угрозы уголовного преследования и без проведения каких-то следственных действий на сегодня.

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К слову, эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк отметил, что отставка Холодницкого сделает НАБУ сверхорганом.

Политолог, руководитель Центра политических студий и аналитики "Эйдос" Виктор Таран высказал мнение, что противостояние ГПУ, НАБУ и САП только способствует развитию коррупции.