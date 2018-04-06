Луценко и Порошенко собирают бонусы на "деле Бубенчика" - Слободчук

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Генпрокуратура Украины фактически использовала скандал с задержанием активиста Майдана Ивана Бубенчика для повышения влияния генпрокурора Юрия Луценко на политические процессы в стране, хотя при этом неизбежно возникли и побочные эффекты, считает политический консультант Сергей Слободчук.

Ранее Генпрокуратура заявила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" жителя Львова Ивана Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута". Ему Сначала ему огласили подозрение в умышленном убийстве двоих правоохранителей, обвинение ходатайствовало перед судом об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако в четверг ГПУ отозвала ходатайство в связи с необходимостью изменения подозрения.

Задержали, а что дальше?

Эксперт предложил рассмотреть политическую составляющую "дела Бубенчика" и ответить на вопрос: что произошло после громкого задержания активиста? А произошло следующее: и спикер Верховной Рады Андрей Парубий, и министр внутренних дел Арсен Аваков — "все они обращались к генпрокурору, во-первых, за разъяснениями — а что происходит, почему задержали этого Ивана Бубенчика, и просили повлиять на эту ситуацию".

"Собственно, поэтому генпрокурор в тот же день назначил другого человека руководить группой, потребовал повторной квалификации обвинений…", — сказал Слободчук, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Само же "дело Бубенчика", мнению эксперта, следует рассматривать в контексте процесса по другому делу, а именно — по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. Поскольку в ходе этого процесса началось публичное обсуждение вопросов, что на самом деле происходило в феврале-марте 2014 года на Майдане, какую роль в этом играл сам Янукович, какую роль играли люди, вскоре ставшие новой властью?

"Это все начали обсуждать в ходе того процесса (по "делу Януковича" — ред.), а "дело Бубенчика" — это инерция, довесок…", — отметил Слободчук.

Дискуссия о событиях на Майдане уже идет

Политолог добавил: если говорить об общественном эффекте, то он заключается в том, что наконец-то начали звучать и альтернативные мнения о том, что тогда происходило на Майдане — "более того, представители новой власти, тот же Парубий, тот же Турчинов, тот же Аваков — они были вынуждены отвечать на вопросы, причем отвечать в зале суда".

Возможно, они бы и не хотели, чтобы такие вопросы были заданы. Как бы то ни было, дискуссия началась, и "дело Бубенчика" — это просто один из эпизодов этой дискуссии, констатировал политолог.

Дело не рассмотрят по сути, но…

По словам Слободчука, скорее всего ласть не намерена рассматривать "дело Бубенчика" по сути, однако постарается использовать в своих интересах в процессе внутренних торгов. Эксперт напомнил, что сейчас один из процессов — это переговоры о каком-то формате союза между партиями "Блок Петра Порошенко" и "Народным фронтом".

А такие ситуации, когда, например, представитель партии "Народный фронт" вынужден обращаться к человеку президента (к генпрокурору Луценко — ред.), конечно же, используются в торгах.

"Например, "НФ" требует какую-то квоту в списке, а люди президента теперь могут аргументировать, что у вас и рейтинг меньше одного процента, и вы постоянно в каких-то скандальных "делах" — и так далее", — пояснил эксперт.

Приходится отвечать на вопросы

Процесс по "делу Януковича" привел к тому, что его участниками стали представители новой власти, но той ее ветви, которая сегодня напрямую не входит в сферу влияния президента, отметил Слободчук.

Нужно помнить, что, помимо "дела Януковича", идет процесс против "беркутовцев" — и эти процессы будут продолжаться, а значит, снова и снова будут возникать вопросы, кто что делал, кто за что отвечал в феврале-марте 2014 года, кто причастен, кто должен ответить за массовые убийства на Майдане, за потерю Крыма?

"Все эти вопросы будут звучать и дальше, дискуссия уже идет. И что интересно, она идет в то время, когда люди, которые пришли к власти в 2014 году, и сегодня монополию на эту власть сохраняют. И если задают вот такие вопросы, когда есть монополия на власть, то… Наверное, они уже задумались — а когда будут не при власти, как им будут задавать вопросы, кто их будет задавать и, самое главное, где?" — обрисовал перспективы эксперт.

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Он добавил, что "дело Януковича" явно "пошло не туда", адвокаты экс-президента практически превратили процесс в "избиение младенцев" (нынешней власти — Ред.). Сложно предположить, какие последствия может иметь "дело Бубенчика". Но — "такие опытные политики, как Игорь Луценко и Петр Порошенко "выворачивают" это дело для того, чтобы упрочить свое влияние, получить все возможные политические бонусы".

"А собственно юридическая сторона дела, она их не особенно интересует… Интерес в этом деле — повлиять на политические расклады", — резюмировал эксперт.

Напомним, Майдан Незалежности был занят сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления тогдашнего правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом ожесточенных столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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Ответственность за смерти людей во время массовых акций протеста возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.