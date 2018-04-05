Дело Бубенчика: власти опасаются народных волнений — спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Печерский районный суд Киева сегодня рассматривал избрание меры пресечения для участника Евромайдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве беркутовцев в 2014 году. Ему инкриминируют посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа, умышленное убийство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Один из адвокатов семей Небесной сотни Виталий Титич заявил, что, по данным следствия, Бубенчик стрелял с целью сорвать перемирие. Об этом Титич написал в Facebook, ссылаясь на материалы уголовного дела.

Подробнее о судебном заседании и деле Бубенчика в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал специальный корреспондент Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка ситуація зараз?

— Ми зараз є свідками ставлення крапки прокуратурою у першому етапі спроби ГПУ розслідувати діяльність Івана Бубенчика та його дій під час Майдану, зараз очевидно, що мова йде про те, що попередню підозру для Івана Бубенчика під час ранкового засідання Печерського суду було скасовано, про це повідомила прокурор, присутня на засіданні суду. Загалом, інтереси держави в цій справі представляти до тісної зали Печерського райсуду прибула заступник генпрокурора, пані Анжела Стрижевська. З ходу судового засідання стало зрозуміло, що прокуратура скасовує попередні підозри, висунуті до Івана Бубенчика і запрошує його сьогодні на 17:00 разом з адвокатами до будівлі ГПУ на вулиці Борисоглібській для того, аби вручити йому нову підозру. На всі спроби преси випитати, які це будуть підозри, Стрижевська нічого не відповіла, мотивуючи це тим, що підозри прокуратура має вручати особисто, особисто ознайомлювати Івана Бубенчика, а не мас-медіа. Треба сказати, що присутність держави в цій справі позначилася вже з самого ранку на всьому, що відбувалося навколо Печерського райсуду.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года

Яким чином?

— Здавалося збоку, що як мінімум МВС, можливо навіть частково і ГПУ, готувалися до різного, до того, що сценарій подій під судом може бути різним. Про це вказували два КУНГи з бійцями НГУ, які стояли тут на розі вулиці Богдана Хмельницького та Хрещатика, зовсім неподалік від будівлі Печерського райсуду, трохи ближче, на перетині вулиці Богдана Хмельницького та вулиці Пушкінської стояли додатково ще два поліцейські автобуси. І картину доповнювали сім патрульних автівок, у яких сиділи правоохоронці, які, судячи з екіпіровки, належали до якогось підрозділу спецназу МВС. Більшість із правоохоронців, які стежили за правопорядком навколо Печерського райсуду, були екіпіровані навіть пластиковими наручниками, що вони як правило роблять, коли очікують якихось громадських заворушень. Нічого подібного в суді не було. Загалом залу засідань відкрили о 10.06, і просто таки величезна черга журналістів попрямувала всередину до цієї зали.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года

Хто прийшов підтримати Бубенчика?

— Івана Бубенчика прийшли підтримати і кілька парламентарів, серед них я побачив нардепа Юрія Тимошенка, були також Юрій Деревянко, Володимир Парасюк і Семен Семенченко. Прийшли також колишній голова КСУ Віктор Шишкін і політик, нардеп кількох скликань та дисидент Степан Хмара. Після того як заступник генпрокурора Анжела Стрижевська оголосила про скасування попередньої підозри, попросили суд, аби відповідно він скасував усі попередні прохання прокуратури про взяття під варту Івана Бубенчика, суддя пішов до нарадчої кімнати, був відсутній близько 15 хвилин, і, повернувшись до зали засідань, одразу оголосив рішення, яке збігалося з проханням прокуратури. Перед тим як рішення було оголошено, нардепи обступили Стрижевську і десь 10-15 хвилин розмовляли з нею, випитуючи про щось прокурора. Час від часу Парасюк, почувши якісь нюанси з розмови, відхиляв голову вбік і кількаразово сміявся. А потім підходив до Івана Бубенчика, який сидів поруч з адвокатами, і довго з ним про щось розмовляв. Після судового засідання Парасюк сказав, що його побратим на волі опинився завдяки увазі громадськості. Так само Іван Бубенчик подякував народу за підтримку, лише вийшовши з приміщення Печерського райсуду, а Анжела Стрижевська, відповідаючи на питання преси, сказала, що поки не може говорити точно, чи може бути Бубенчик звільнений загалом з під варти, і чи може справа проти нього бути закрита лише на підставі закону про амністію учасникам Євромайдану. Усі ці питання до суду — відповіла Стрижевська. Відомо, що всі побратими, які прийшли підтримати Івана Бубенчика сьогодні зранку до Печерського райсуду, мають намір так само на 17.00 йти до приміщення ГПУ.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года

К слову, политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук, комментируя дело Бубенчика, подчеркнул, что ГПУ сотрудничает с защитой Януковича. Потому что выходит так, что прокуратура подтверждает версию адвокатов Януковича о том, что майдановцы сами себя перестреляли да еще и умудрились перестрелять всех представителей милиции, которые там были.