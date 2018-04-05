Скандальное испытание Бубенчиком: суд подходит к рубикону

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Мера пресечения

В четверг в Печерском районном суде столицы будут снова пытаться избрать меру пресечения Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года.

"Майдановец" Бубенчик был задержан 3 апреля на пункте пропуска "Шегини", когда следовал в Польшу. Прокуроры объявили Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

Как сообщал руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, Бубенчик неоднократно вызывался для допроса как свидетель по делу о расстрелах на Майдане, но на допросы не приходил. Поэтому правоохранители обратились в суд для его привода.

После задержания Бубенчик был доставлен из Львова в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения, однако сторона защиты объявила отвод судьи и в заседании объявили перерыв. При этом на само заседание суда явились нардепы Владимир Парасюк, Семен Семенченко и Егор Соболев, которые вызвались взять Бубенчика на поруки. Также в суд пришла и и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун. Под стенами суда собрались "нацдружинники".

Прокуроры заявили о намерении ходатайствовать о содержании Бубенчика под стражей.

Ящик Пандоры

Бубенчик после задержания заявил, что власть пытается сделать "майдановцев" преступниками. Он отметил, что его возмутили эти события и попросил объединиться ради "будущего наших детей". Также он заявил, что подозрение, которое ему объявила выдвинула Генеральная прокуратура, является незаконным и маразматическим.

"Они сами на сегодняшний день обвинения выдвинули нереальные, незаконные и немножко сумасшедшие. Сегодняшняя ситуация показывает мне, что они даже не знают, что сегодня уже делать. Что это было за мероприятие, для чего они придумали — это вопрос только к ним. Если это было сделано по отношению ко мне — это был вызов брошен всему Майдану и всей Революции достоинства, всему обществу и всем, кто погиб за независимость", — заявил майдановец.

За задержанием Бубенчика последовало возмущение сторонников Евромайдана и активистов, которые заявили, что это откровенное нарушение закона об амнистии участникам акций протеста, дискредитация расследования. Собственно, само задержание спровоцировало скандал в политических кругах, отечественных СМИ и соцсетях. При этом за Бубенчика оперативно вступился сам генеральный прокурор Юрий Луценко, что вызвало немалое удивление юристов.

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"Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства Ивана Бубенчика, которую определили сотрудники Департамента спецрасследований Сергея Горбатюка", — заявил он.

Также Луценко заявил, что после совещания принял решение о смене группы прокуроров в отношении данного эпизода расследования событий на Майдане. Теперь ее возглавит заместитель Луценко Алла Стрижевская. В свою очередь Горбатюк заявил, что квалификация правильна, а прокуратура не намерена отзывать из суда свое ходатайство об аресте Бубенчика.

"Хотя там есть нюансы. И я тоже спорил с прокурором и имею немного другое видение. Но он (прокурор по делу) свое решение мотивирует и обосновывает. И это имеет право на жизнь. И это законно", — прокомментировал Горбатюк.

Впрочем, решение Луценко о переквалификации дела Бубенчика поддержал также министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Прокуратура приняла решение об аресте этого человека, я считают, что это спорным решением. Вопрос, что этот человек стрелял и убивал является недоказанным. Однако, там есть сложные процедуры", — заявил Аваков.

На защиту Бубенчика также встали и вчерашние "майдановцы", попавшие после Евромайдана в Раду и на руководящие посты.

Стрельба по "беркутовцам"

О том, что Бубенчик может быть причастным к убийству "беркутовцев" на Майдане стало известно широкой общественности в 2016 году. В первом фильме из цикла расследований "По следам революции" — "Перелом" — Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По его словам, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с Майдана.

В 2016 году Бубенчик в интервью изданию Bird in Flight заявил, что стрелял по силовикам из-за колонн киевской Консерватории из автомата Калашникова. Он заявлял, что стрелял из самого дальнего от Майдана окна за колоннами, на третьем этаже, в тех, "кто командовал", а для "двух командиров потребовалось два выстрела".

Наряду с этим, адвокат семей Небесной сотни Виталий Титич сообщил, что следствие в деле Бубенчика установило, что он стрелял в правоохранителей с целью сорвать перемирие.

"По мнению следствия, Бубенчик, установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, имея намерения осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, осуществил намеренные, противоправные деяния, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости", – написал он в Facebook.

По словам адвоката, материалы производства свидетельствуют, что Бубенчик понимал – его действия могут привести к эскалации противостояния, то есть к применению оружия в отношении участников протестных акций.

"Я рассматриваю Бубенчика как условное лицо, начавшее стрельбу с полседьмого утра абсолютно не мотивированную, абсолютно в зоне другого активного противостояния и, скорее всего, с территории дома убившего, смертельно ранившуго двух человек и одного ранившего абсолютно не мотивированно. И формально это было использовано в сценарии террористического акта вроде как реакция на те события, которые были", — подчеркнул Титич.