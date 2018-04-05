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    Скандальное испытание Бубенчиком: суд подходит к рубикону

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    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика (99)

    (обновлено: )62590
    В громком деле "майдановца" Ивана Бубенчика, которое всколыхнуло общественность и политические круги, в четверг суд определит активисту меру пресечения, отпустив его или заключив под стражу.
    Иван Бубенчик
    УНИАН

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Мера пресечения

    В четверг в Печерском районном суде столицы будут снова пытаться избрать меру пресечения Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года.

    "Майдановец" Бубенчик был задержан 3 апреля на пункте пропуска "Шегини", когда следовал в Польшу. Прокуроры объявили Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дело Бубенчика. Власть все чаще вспоминает о законе - Дьяченко

    Как сообщал руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, Бубенчик неоднократно вызывался для допроса как свидетель по делу о расстрелах на Майдане, но на допросы не приходил. Поэтому правоохранители обратились в суд для его привода.

    После задержания Бубенчик был доставлен из Львова в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения, однако сторона защиты объявила отвод судьи и в заседании объявили перерыв. При этом на само заседание суда явились нардепы Владимир Парасюк, Семен Семенченко и Егор Соболев, которые вызвались взять Бубенчика на поруки. Также в суд пришла и и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун. Под стенами суда собрались "нацдружинники".

    Прокуроры заявили о намерении ходатайствовать о содержании Бубенчика под стражей.

    Ящик Пандоры

    Бубенчик после задержания заявил, что власть пытается сделать "майдановцев" преступниками. Он отметил, что его возмутили эти события и попросил объединиться ради "будущего наших детей". Также он заявил, что подозрение, которое ему объявила выдвинула Генеральная прокуратура, является незаконным и маразматическим.

    "Они сами на сегодняшний  день обвинения выдвинули нереальные, незаконные и немножко сумасшедшие. Сегодняшняя ситуация показывает мне, что они даже не знают, что сегодня уже делать. Что это было за мероприятие, для чего они придумали — это вопрос только к ним. Если это было сделано по отношению ко мне — это был вызов брошен всему Майдану и всей Революции достоинства, всему обществу и всем, кто погиб за независимость", — заявил майдановец.

    За задержанием Бубенчика последовало возмущение сторонников Евромайдана и активистов, которые заявили, что это откровенное нарушение закона об амнистии участникам акций протеста, дискредитация расследования. Собственно, само задержание спровоцировало скандал в политических кругах, отечественных СМИ и соцсетях. При этом за Бубенчика оперативно вступился сам генеральный прокурор Юрий Луценко, что вызвало немалое удивление юристов.

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    "Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства Ивана Бубенчика, которую определили сотрудники Департамента спецрасследований Сергея Горбатюка", — заявил он.

    Также Луценко заявил, что после совещания принял решение о смене группы прокуроров в отношении данного эпизода расследования событий на Майдане. Теперь ее возглавит заместитель Луценко Алла Стрижевская. В свою очередь Горбатюк заявил, что квалификация правильна, а прокуратура не намерена отзывать из суда свое ходатайство об аресте Бубенчика.

    "Хотя там есть нюансы. И я тоже спорил с прокурором и имею немного другое видение. Но он (прокурор по делу) свое решение мотивирует и обосновывает. И это имеет право на жизнь. И это законно", — прокомментировал Горбатюк.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
    Дело Бубенчика. Портнов - Парубию: соблюдайте законы

    Впрочем, решение Луценко о переквалификации дела Бубенчика поддержал также министр внутренних дел Арсен Аваков.

    "Прокуратура приняла решение об аресте этого человека, я считают, что это спорным решением. Вопрос, что этот человек стрелял и убивал является недоказанным. Однако, там есть сложные процедуры", — заявил Аваков.

    На защиту Бубенчика также встали и вчерашние "майдановцы", попавшие после Евромайдана в Раду и на руководящие посты.

    Стрельба по "беркутовцам"

    О том, что Бубенчик может быть причастным к убийству "беркутовцев" на Майдане стало известно широкой общественности в 2016 году. В первом фильме из цикла расследований "По следам революции" — "Перелом" — Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По его словам, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с Майдана.

    В 2016 году Бубенчик в интервью изданию Bird in Flight заявил, что стрелял по силовикам из-за колонн киевской Консерватории из автомата Калашникова. Он заявлял, что стрелял из самого дальнего от Майдана окна за колоннами, на третьем этаже, в тех, "кто командовал", а для "двух командиров потребовалось два выстрела".

    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров Беркута во время столкновений в начале 2014 года
    Фото hromadske.ua
    Соцсети о Бубенчике: скоро и Майдан признают переворотом…

    Наряду с этим, адвокат семей Небесной сотни Виталий Титич сообщил, что следствие в деле Бубенчика установило, что он стрелял в правоохранителей с целью сорвать перемирие.

    "По мнению следствия, Бубенчик, установив, что правоохранители  и митингующие активных действий  не совершают в связи с перемирием  между действующей властью и лидерами оппозиции, имея намерения осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, осуществил намеренные, противоправные деяния, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости", – написал он в Facebook.

    По словам адвоката, материалы производства свидетельствуют, что Бубенчик понимал – его действия могут привести к эскалации противостояния, то есть к применению оружия в отношении участников протестных акций.

    "Я рассматриваю Бубенчика как условное лицо, начавшее стрельбу с полседьмого утра абсолютно не мотивированную, абсолютно в зоне другого активного противостояния и, скорее всего, с территории дома убившего, смертельно ранившуго двух человек и одного ранившего абсолютно не мотивированно. И формально это было использовано в сценарии террористического акта вроде как реакция на те события, которые были", — подчеркнул Титич.

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