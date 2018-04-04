Соцсети о Бубенчике: скоро и Майдан признают переворотом…

Фото hromadske.ua

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Спустя четыре года Революция достоинства напомнила о себе громким скандалом. Во вторник, 3 апреля, во Львове задержали активиста Евромайдана Ивана Бубенчика. В этот же день его доставили в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако суд отложил заседание на неопределенный срок. Бубенчика подозревают в посягательстве на жизнь правоохранителей, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. Сам активист, уверен, что сегодняшняя власть хочет сделать участников Революции достоинства преступниками, о чем заявил в видео-обращении.

Стоит напомнить: Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев" еще в начале 2016 года в интервью СМИ, однако позже он опроверг свои же заявления. Многие эксперты, а также другие активисты Майдана сомневаются в правдивости заявлений Бубенчика. Нынешнее "Дело Бубенчика" менее чем за сутки вызвало небывалый ажиотаж в отечественных СМИ. Не отстают от журналистов и политики.

В тот же день нардепы из "Самопомичи" заблокировали трибуну Рады, требуя объяснений по задержанию Бубенчика от генпрокурора Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова. Скандальный нардеп Владимир Парасюк заявил, что его уже приглашали на разговор в ГПУ по делу Бубенчика. Нардеп убежден, что его могут обвинить в создании преступной группировке, "которая расстреляла "беркутовцев". В соцсетях "дело Бубенчика" тоже спровоцировало небывалое количество комментариев:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook