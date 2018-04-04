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    Соцсети о Бубенчике: скоро и Майдан признают переворотом…

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    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика (92)

    (обновлено: )70857
    ГПУ добивается ареста активиста Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве "беркутовцев" на Евромайдане. Эта история спровоцировала немыслимый скандал в политических кругах, отечественных СМИ и соцсетях. Что же думают по этому поводу сами украинцы?
    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров Беркута во время столкновений в начале 2014 года
    Фото hromadske.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина    

    Спустя четыре года Революция достоинства напомнила о себе громким скандалом. Во вторник, 3 апреля, во Львове задержали активиста Евромайдана Ивана Бубенчика. В этот же день его доставили в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако суд отложил заседание на неопределенный срок. Бубенчика подозревают в посягательстве на жизнь правоохранителей, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. Сам активист, уверен, что сегодняшняя власть хочет сделать участников Революции достоинства преступниками, о чем заявил в видео-обращении.

    Заявление Ивана Бубенчика. Видео
    Facebook Айдера Муждабаєва
    Обращение активиста Майдана, подозреваемого в убийстве "беркутовцев"

    Стоит напомнить: Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев" еще в начале 2016 года в интервью СМИ, однако позже он опроверг свои же заявления. Многие эксперты, а также другие активисты Майдана сомневаются в правдивости заявлений Бубенчика. Нынешнее "Дело Бубенчика" менее чем за сутки вызвало небывалый ажиотаж в отечественных СМИ. Не отстают от журналистов и политики.

    В тот же день нардепы из "Самопомичи" заблокировали трибуну Рады, требуя объяснений по задержанию Бубенчика от генпрокурора Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова. Скандальный нардеп Владимир Парасюк заявил, что его уже приглашали на разговор в ГПУ по делу Бубенчика. Нардеп убежден, что его могут обвинить в создании преступной группировке, "которая расстреляла "беркутовцев". В соцсетях "дело Бубенчика" тоже спровоцировало небывалое количество комментариев: 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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