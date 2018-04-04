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    Дело Бубенчика может разрушить легенду о мирном Майдане - Голобуцкий

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    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика (86)

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    Следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили активисту Майдана Ивану Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа и умышленном убийстве.
    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров Беркута во время столкновений в начале 2014 года
    Фото hromadske.ua

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Ситуация вокруг активиста Майдана Ивана Бубенчика может разрушить легенду о мирном протесте, считает политический эксперт Алексей Голобуцкий.

    Драка под Печерским судом в Киеве. Видео
    Радіо Свобода
    Дело Бубенчика. Праворадикалы устроили драку под Печерским судом Киева

    Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля. Как сообщил руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, Бубенчику объявлено о подозрении в убийстве правоохранителей во время акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года. Задержанный был доставлен из Львова в Печерский райсуд столицы для избрания меры пресечения, однако суд отложил заседание на неопределенный срок. 

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    Следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили Ивану Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

    "С Бубенчиком вилка получается: осуждать его за пока что якобы убийство на Майдане двух "беркутовцев" у многих не получится, а поддерживать его в этом — значит рушить легенду о мирном Майдане…" — написал Голобуцкий в своем Facebook.

    Facebook Алексей Голобуцкого
    Комментарий Алексей Голобуцкого

    Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев" еще в начале 2016 года в интервью СМИ, однако позже опроверг свои же заявления. Многие эксперты, а также другие активисты Майдана сомневаются в правдивости заявлений Бубенчика. 

    Заявление Ивана Бубенчика. Видео
    Facebook Айдера Муждабаєва
    Обращение активиста Майдана, подозреваемого в убийстве "беркутовцев"

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления тогдашнего правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом ожесточенных столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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    Ответственность за смерти людей во время массовых акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве в январе-феврале 2014 года возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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