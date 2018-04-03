Суд над Бубенчиком может вернуть Украину к Майдану - Вятрович

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Результаты суда над Иваном Бубенчиком, подозреваемым в убийстве правоохранителей во время Евромайдана, могут изменить судьбу всей Украины, убежден директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля. Как сообщил руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, Бубенчику объявлено о подозрении в убийстве правоохранителей во время акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года. Задержанный был доставлен из Львова в Печерский райсуд столицы для избрания меры пресечения, однако суд отложил заседание на неопределенный срок.

"20 февраля 2014 утром Иван Бубенчик стрелял по "беркутовцам" и убил нескольких из них. Это было после того, как они убили несколько десятков майдановцев и перед тем, как они готовились убить еще сотни. Сейчас его арестовали. Бубенчик был одним из тех, кто изменил историю Майдана. Результат суда над ним может изменить судьбу нашей страны. Если Иван станет единственным, кого посадят за убийства зимой 2013-2014, — мы можем вернуться в прошлое к Майдану", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

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"Приговор должен показать, что важнее для нас право или закон. В конце концов — были ли события четырехлетней давности революцией, тем более Достоинства. Если да — Иван должно быть свободным!" — добавил он.

Facebook Владимира Вятровича Комментарий Владимира Вятровича об Иване Бубенчике

Отметим, что Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев" еще в начале 2016 года, однако все это время находился на свободе.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления тогдашнего правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом ожесточенных столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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Ответственность за смерти людей во время массовых акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве в январе-феврале 2014 года возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.