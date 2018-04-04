Парубий резко отреагировал на ситуацию с Бубенчиком

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Генерального прокурора Юрия Луценко разобраться с ситуацией вокруг Ивана Бубенчика, которому было вручено подозрение об убийстве двух правоохранителей 20 февраля 2014 года.

"Вчера после нашей вечерней беседы о задержании Бубенчика, у меня был разговор с генпрокурором и мы договорились, что я от своего имени и имени парламента дам письменный запрос. К концу дня генеральный прокурор пообещал, что он в ситуации разберется и даст ответ по поводу тех событий, которые произошли вокруг Бубенчика", — цитирует "Украинская правда" Парубия.

"Также хочу озвучить свою позицию. Для меня неприемлемо, когда прокурор в суде, представляющий прокуратуру, отмечает, что закон, который принял украинский парламент об амнистии, является ничтожным законом", — заявил Парубий.

Спикер считает, что прокурор не должен давать политические оценки, а выполнять закон, который принимает высший законодательный орган — Верховная Рада Украины.

"А если он не способен выполнять закон, пусть идет в адвокаты и работает в частной практике, защищая тех, кого он считает необходимым", — добавил он.

По мнению Парубия, по этой ситуации должно быть отдельное расследование и специальная оценка подобных утверждений прокурора. Спикер так же пообещал, проинформировать депутатов и глав фракций, как только получит ответ от Луценко, чтобы в дальнейшем вместе принять решение относительно дальнейших совместных действий.

Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля. Он был доставлен в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако суд отложил заседание на неопределенный срок. Следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили Ивану Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

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