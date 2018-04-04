Хроника 3 апреля: марш националистов, РФ против Авакова, дело активиста Бубенчика

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 3 апреля, в центре Киева прошел масштабный марш националистов, правоохранители задержали активиста Майдана Ивана Бубенчика по подозрению в убийстве правоохранителей в феврале 2014 года, Комитет ВР поддержал отставку Супрун, но депутаты так и не смогли отменить обязательное е-декларирование для активистов. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Масштабный марш националистов в центре Киева

Сторонники партий "Свобода" и "Национальный корпус", а также организации "Правый сектор" провели во вторник марш против олигархов у зданий Кабмина и Верховной Рады в Киеве. Они потребовали от премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера Верховной Рады Андрея Парубия принять пакет законопроектов против "власти олигархов". По данным столичной полиции, в марше и митинге националистических партий приняли участие около 5,5 тысячи человек. Мероприятия прошли без нарушений.

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Рада отказалась отменять декларации для антикоррупционеров

Верховная Рада Украины отказалась рассматривать во вторник законопроект об отмене нормы, обязывающей представителей общественных негосударственных организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, подавать электронные декларации. Представители общественных организаций считают, что подобная норма существенно осложнит возможности для международных партнеров Украины инвестировать в борьбу с коррупцией.

Комитет ВР поддержал отставку Супрун

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом сообщила глава комитета Ольга Богомолец. В проекте постановления, который одобрил профильный комитет Рады, в качестве причины указано "острое общественное напряжение, возникшее в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году".

СК РФ возбудил уголовное дело против Авакова

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело против Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента РФ. Сам Аваков не стал подробно комментировать эту информацию, написал в своем микроблоге в Twitter: "Служу украинскому народу". А вот Советник главы МВД Зорян Шкиряк считает, что возбуждение в России уголовного дела против Авакова не будет иметь никаких последствий.

Суд над Бубенчиком

Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля. Ему объявлено о подозрении в убийстве правоохранителей во время акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года. Задержанный был доставлен из Львова в Печерский райсуд столицы для избрания меры пресечения, однако суд отложил заседание на неопределенный срок. Сам Бубенчик уверен, что сегодняшняя хочет сделать участников Революции достоинства преступниками.

Адвокат Савченко отказался ее защищать

Виктор Чевгуз, адвокат внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, написал заявление о самоотводе от ее дела. При этом защитник уточнил, что это решение согласовано с политиком. По версии ГПУ Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Новый закон Рады создал новую категорию пенсионеров

ВР по сокращенной процедуре приняла закон, который вводит новую категорию пенсионеров. Принятый законопроект исправил ряд ошибок парламента, допущенных при утверждении порядка социальных выплат для детей-сирот. Отныне они в случае потери кормильца смогут получать пенсию до 23 лет. Также в новом законе закрепляется норма о выплате пенсий курсантам и слушателям военных училищ в случае потери кормильца.

Украина и Турция провели военные учения в Черном море

Военно-морские силы Украины и Турции провели совместную тренировку в Черном море с привлечением двух фрегатов, корвета и вертолета, сообщила во вторник пресс-служба ВМС ВС Украины. Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений и совместных действий в группе надводных кораблей в соответствии со стандартами НАТО, говорится в сообщении.

НАТО отказала в визах новым российским дипломатам

В НАТО заявили, что не будут выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить для работы в брюссельское постпредство. Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля.

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Цукерберг заявил о масштабной "чистке" в Facebook от "российских страниц"

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency, IRA). "Сегодня мы сделали важный шаг в защиту честных выборов по всему миру, заблокировав более 270 страниц и аккаунтов, которые управлялись российской организацией под названием Internet Research Agency (IRA)" — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Стрельба в штаб-квартире YouTube

Полиция города Сан Бруно в Калифорнии подтвердила информацию о ранении четырех человек в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube и одном погибшем. "Всего у нас четверо жертв (пострадавших – Ред.), которых доставили в больницу с огнестрельными ранениями, и еще один человек, который скончался в здании", — заявил журналистам начальник полиции города Эд Барберини. Ранее СМИ сообщали, что стрельбу устроила женщина и она мертва.

Именно 3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день party (также известный как P-Day). Идея организовать День party пришла из фантастического романа "Полет" американской писательницы Ванны Бонта: повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество.