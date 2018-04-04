Луценко о деле Бубенчика: его действия неправильно квалифицированы

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что считает неправильной квалификацию действий участника Евромайдана Ивана Бубенчика, которую определили сотрудники Департамента спецрасследований.

"После совещания принял решение об изменении группы прокуроров по данному эпизоду расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская", — написал Луценко в Facebook.

Юрий Луценко, facebook Пост Юрия Луценко

Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля. Он был доставлен в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако суд отложил заседание на неопределенный срок. Следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили Ивану Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

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