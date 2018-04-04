Дело Бубенчика. Портнов - Парубию: соблюдайте законы

РИА Новости Украина

В Украине произошло громкое задержание — "майдановца" Ивана Бубенчика по делу об убийстве "беркутовцев" в центре Киева в феврале 2014 года в ходе протестных акций. Два года назад в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик рассказал о совершенном убийстве: он стрелял из-за колонн киевской консерватории из автомата Калашникова.

За задержанием Бубенчика последовало возмущение сторонников Евромайдана и активистов, которые заявили, что это откровенное нарушение закона об амнистии участникам акций протеста, дискредитация расследования.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал генерального прокурора Юрия Луценко разобраться с ситуацией вокруг Бубенчика.

"Мы договорились, что я от своего имени и от имени парламента дал письменный запрос и до конца дня генпрокурор пообещал, что он в ситуации разберется и даст ответ относительно тех событий, которые произошли вокруг Бубенчика", — заявил Парубий.

Также он раскритиковал высказывание прокурора Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексея Донского, который назвал существующий закон об амнистии участников Евромайдана – никчемным.

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Юрист Андрей Портнов обратил внимание на то, что Парубий раздает прокуратурам публичные советы, рекомендуя одному из чиновников уволиться. По мнению Портнова, такие указания со стороны главы ВР неприемлемы.

"Сегодня организатор массовых убийств и провокаций на Майдане спикер парламента Парубий заявил, что будет разбираться со вчерашнем задержанием за эти убийства одного из своих соучастников, причастного к расстрелу милиционеров. Фигурант также признался, что уже поговорил об этом с Генеральным прокурором, посоветовал уволиться одному из чиновников прокуратуры и анонсировал план каких-то совместных с кем-то действий", — написал Портнов в Facebook.

Портнов напомнил, что в стране уже была создана "независимая прокуратура и честный отреформированный суд".

"Правда, немного забыли, что недавно создали себе как-бы независимую прокуратуру и честный отформированный суд, которым нельзя давать такие публичные указания и советы. Поэтому, раз уж вышли на самих себя, должны и соблюдать свои законы", — отметил Портнов.

Юрист сыронизировал, что Парубий должен напрямую обращаться к президенту Петру Порошенко.

Скриншот с сайта Facebook

"Организатор убийств должен обращаться не к членам своей ОПГ, а непосредственно к лидеру преступного сообщества, который должен позвонить своему прокурору и в свой суд и уже там решить, как оформить исполнителей этих убийств. Нельзя нарушать свои же правила. Каждый член преступной организации должен разбираться в криминальной иерархии, знать законы своей банды и соблюдать устоявшиеся за четыре года уголовные традиции", — подытожил Портнов.