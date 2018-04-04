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    Дело Бубенчика. Власть все чаще вспоминает о законе - Дьяченко

    Тема:

    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика (95)

    (обновлено: )19740
    По мнению юриста, директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, приближение президентских выборов заставляет политиков и чиновников все чаще вспоминать законы.
    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В Украине произошло громкое задержание — "майдановца" Ивана Бубенчика по делу об убийстве "беркутовцев" в центре Киева в феврале 2014 года в ходе протестных акций.

    Признавшийся в стрельбе по Беркуту Иван Бубенчик
    Громадське ТБ
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    Два года назад в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик рассказал о совершенном убийстве: он стрелял из-за колонн киевской консерватории из автомата Калашникова.

    За задержанием Бубенчика последовало возмущение сторонников Евромайдана и активистов, которые заявили, что это откровенное нарушение закона об амнистии участникам акций протеста, дискредитация расследования. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал генерального прокурора Юрия Луценко разобраться с ситуацией вокруг Бубенчика.

    "Мы договорились, что я от своего имени и от имени парламента дал письменный запрос и до конца дня генпрокурор пообещал, что он в ситуации разберется и даст ответ относительно тех событий, которые произошли вокруг Бубенчика", — заявил Парубий.

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    Также он раскритиковал высказывание прокурора Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексея Донского, который назвал существующий закон об амнистии участников Евромайдана – никчемным.

    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров Беркута во время столкновений в начале 2014 года
    Фото hromadske.ua
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    По мнению юриста, директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, приближение президентских выборов заставляет чиновников все больше вспоминать законы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

    "Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской, комментируя дело Бубенчика заявил, что закон от 21 февраля 2014 года о недопущении преследования и наказания за преступления, совершенные майдановцами, является ничтожным, поскольку противоречит Уголовному процессуальному кодексу. Удивительное свойство приближающихся президентских выборов заставлять чиновников все больше вспоминать законы. Так может дойти и до того, что ГПУ заявит Банковой, что ГПУ — независимый от Банковой правоохранительный орган", — написала Дьяченко в социальной сети.

    Скриншот с сайта Facebook

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