Стала известна дата суда по мере пресечения Бубенчику

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Заседание суда, где будет избираться мера пресечения Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года, состоится 5 апреля в 10:00 в Печерском районном суде Киева по адресу Крещатик, 42 А. Об этом сообщил адвокат Ивана Бубенчика Игорь Коржук, пишет "Страна.ua".

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Напомним, еще в феврале 2016 года Генпрокуратура расследовала заявление Бубенчика о том, что он убил двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года. Следователь по делам Майдана Сергей Горбатюк тогда сообщил, что следствие должно определить, было ли это убийство или самооборона.

Признания Бубенчика были записаны на видео. Однако официальное подозрение он получил только 3 апреля.

Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля. Он был доставлен в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако суд отложил заседание на неопределенный срок. Следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили Ивану Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

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