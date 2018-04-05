Заседание суда по делу обвиняемого в убийствах "майдановца" Бубенчика

Генеральная прокуратура Украины допускает освобождение от уголовной ответственности активиста Евромайдана Ивана Бубенчика на основании закона об амнистии участников "Революции достоинства". Об этом журналистам после суда сказала заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская, передают "Українські Новини".

"К компетенции суда относится принимать решение по этому закону. Должно быть соответствующее ходатайство, которое суд рассмотрит. Во всяком случае у Бубенчика будет такая возможность", — заявила она.

Стрижевская также не исключает, что соответствующее ходатайство подаст Генпрокуратура.

Ранее Бубенчику было вручено подозрение по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, которое не подпадает под закон об амнистии евромайдановцев, принятый Радой 21 февраля 2014 года. Стрижевская назвала это подозрение необоснованным и заявила, что Бубенчику будет вручено новое.

Читайте также: Дело Бубенчика. Власть все чаще вспоминает о законе — Дьяченко

Генпрокуратура заявила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" жителя Львова Ивана Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута".