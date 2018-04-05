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    ГПУ сняла с Бубенчика подозрение в умышленном убийстве "беркутовцев"

    Тема:

    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика (99)

    (обновлено: )688016
    Генеральная прокуратура Украины в четверг сняла с активиста Евромайдана Ивана Бубенчика подозрение в умышленном убийстве двоих правоохранителей. Прокуратура отозвала ходатайство о его аресте.
    Иван Бубенчик
    УНИАН

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева удовлетворил прошение прокуратуры об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения участнику Евромайдана Ивану Бубенчику, сообщает Цензор.

    Иван Бубенчик
    УНИАН
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    Кроме того, согласно сообщению, в деле сменился прокурор — сторону обвинения представляет заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская.

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    "Стрижевская отозвала ходатайство об избрании меры пресечения Ивану Бубенчику в связи с необходимостью изменения подозрения", — пишет издание. 

    В свою очередь "Гордон" добавляет, что ГПУ сняла с Бубенчика подозрение в умышленном убийстве двоих правоохранителей. Об этом в ходе заседания заявила Стрижевская.

    Самого Бубенчика вызывают на 17.00 в Генеральную прокуратуру для вручения нового подозрения.

    Ранее Генпрокуратура заявила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" жителя Львова Ивана Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута".

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