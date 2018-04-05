ГПУ сняла с Бубенчика подозрение в умышленном убийстве "беркутовцев"

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева удовлетворил прошение прокуратуры об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения участнику Евромайдана Ивану Бубенчику, сообщает Цензор.

Кроме того, согласно сообщению, в деле сменился прокурор — сторону обвинения представляет заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская.

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"Стрижевская отозвала ходатайство об избрании меры пресечения Ивану Бубенчику в связи с необходимостью изменения подозрения", — пишет издание.

В свою очередь "Гордон" добавляет, что ГПУ сняла с Бубенчика подозрение в умышленном убийстве двоих правоохранителей. Об этом в ходе заседания заявила Стрижевская.

Самого Бубенчика вызывают на 17.00 в Генеральную прокуратуру для вручения нового подозрения.

Ранее Генпрокуратура заявила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" жителя Львова Ивана Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута".