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    Дьяченко по Бубенчику: что, умышленное убийство уже не преступление?

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    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика (104)

    (обновлено: )24560
    Теперь в стране легко могут переквалифицировать умышленное убийство в самооборону и наградить убийцу, отмечает политэксперт Елена Дьяченко. И криминал прекрасно считает этот сигнал о вседозволенности, добавляет она.
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух беркутовцев в феврале 2014 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В продолжающемся громком "деле Бубенчика" – новый поворот. Печерский районный суд Киева удовлетворил прошение прокуратуры об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения участнику Евромайдана Ивану Бубенчику.

    Иван Бубенчик
    УНИАН
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    Кроме того, согласно сообщению, в деле сменился прокурор – сторону обвинения представляет заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская.

    Также сообщается, что ГПУ сняла с Бубенчика подозрение в умышленном убийстве двоих правоохранителей.

    Судя по событиям начала апреля в Украине,  умышленное убийство – больше не преступление в стране, за него больше не предусмотрено неотвратимое наказание. К такому выводу на своей странице в Facebook приходит политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

    "Детей теперь лучше самих на улицы не пускать и по темноте в одиночку не ходить, потому что всегда на ТВ может выйти человек, называющийся генпрокурором, сменить группу прокуроров, бесстыдно переквалифицировать умышленное убийство в самооборону, и наградить убийцу как героя майдана", – пишет эксперт.

    Не стоит напоминать, считает она, что криминалитет тоже смотрит телевизор и прекрасно понял сигнал – теперь можно все.

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    "И без того засекреченный реформаторами уровень преступности сейчас резко вырастет", – прогнозирует Дьяченко.

    Напомним, ранее Генпрокуратура заявила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" жителя Львова Ивана Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута".

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