Дьяченко по Бубенчику: что, умышленное убийство уже не преступление?

РИА Новости Украина

В продолжающемся громком "деле Бубенчика" – новый поворот. Печерский районный суд Киева удовлетворил прошение прокуратуры об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения участнику Евромайдана Ивану Бубенчику.

Кроме того, согласно сообщению, в деле сменился прокурор – сторону обвинения представляет заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская.

Также сообщается, что ГПУ сняла с Бубенчика подозрение в умышленном убийстве двоих правоохранителей.

Судя по событиям начала апреля в Украине, умышленное убийство – больше не преступление в стране, за него больше не предусмотрено неотвратимое наказание. К такому выводу на своей странице в Facebook приходит политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

"Детей теперь лучше самих на улицы не пускать и по темноте в одиночку не ходить, потому что всегда на ТВ может выйти человек, называющийся генпрокурором, сменить группу прокуроров, бесстыдно переквалифицировать умышленное убийство в самооборону, и наградить убийцу как героя майдана", – пишет эксперт.

Не стоит напоминать, считает она, что криминалитет тоже смотрит телевизор и прекрасно понял сигнал – теперь можно все.

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"И без того засекреченный реформаторами уровень преступности сейчас резко вырастет", – прогнозирует Дьяченко.

Напомним, ранее Генпрокуратура заявила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" жителя Львова Ивана Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута".