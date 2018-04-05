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    Зам Луценко рассказала, почему изменено подозрение Бубенчику

    Тема:

    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика (100)

    (обновлено: )30807
    По словам Анжелы Стрижевской, квалификация, которая была в старом подозрении, была недостаточно обоснованной, а доказательства - неубедительными.
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух беркутовцев в феврале 2014 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская, которую Юрий Луценко назначил старшим прокурором по делу Ивана Бубенчика, заявила, что отозвала подозрение против него, потому что считает ее неубедительной.

    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух беркутовцев в феврале 2014 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание суда по делу обвиняемого в убийствах "майдановца" Бубенчика

    По ее словам, подозрение предыдущей группы прокуроров, под руководством Сергея Горбатюка, была недостаточно обоснованным.

    "Считаю, что такая квалификация, которая была в старом подозрении, была недостаточно обоснованной. Доказательства были неубедительными. Я их тщательно изучила. И если они не убедительны для меня, то не убедят и суд", — цитирует "Украинская правда" Стрижевскую.

    Она отказалась комментировать, что именно она считает неубедительным в старом подозрении и о чем будет новое. При этом прокурор отметила, что вопрос о мере пресечения пока не стоит.

    На вопрос журналистов, не является ли давлением на следствие со стороны генпрокурора Юрия Луценко, который накануне заявил, что квалификация действий Бубенчика, которую определил Горбатюк, является неправильной и именно поэтому он решил изменить группу прокуроров в этом деле, от которых ожидает "объективного решения".

    "Как Генпрокурор может давить на следствие? Я, как старший прокурор, пришла к выводу, что подозрение является спорным. Давления со стороны Генпрокурора не было. Следователь и прокурор являются самостоятельными фигурами", — ответила Стрижевская.

    Она добавила, что в четверг вечером Бубенчику будет вручено новое подозрение, с которым ознакомятся адвокаты и выстроят свою стратегию защиты.

    "Думаю, мы будем свидетелями очень прозрачного судебного процесса", — отметила прокурор.

    На вопрос, обращалась ли Генпрокуратура к Польше по поводу экстрадиции другого подозреваемого, который находится в розыске, она ответила, что пока такого запроса не было и еще не решено, будет ли в будущем.

    Ранее Генпрокуратура заявила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" жителя Львова Ивана Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута".

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