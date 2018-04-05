Аваков против Порошенко. Будет битва до победного конца

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Не успела страна отойти от полукриминальной саги с участием летчицы-героини Надежды Савченко, как в воздухе запахло новой "зрадой". Глава МВД Арсен Аваков, который прежде никогда не позволял себе публично "минусовать" президента Петра Порошенко, впервые изменил своим правилам.

Странные ответы

В интервью одному из интернет-изданий министр внутренних дел позволил себе ряд высказываний, о которых раньше говорил, наверное, только в кругу самых близких соратников.

Так, на вопрос, позволяет ли нынешний рейтинг и репутация президента Петра Порошенко говорить о нем как о едином кандидате от правящей коалиции, Аваков признался, что вздрагивает, когда слышит о такой формулировке.

"Я считаю, что Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты – наряду с другими. И пусть каждый гражданин сам себе выбирает, кого он считает достойным", — заявил глава МВД,

Кроме того, со слов Авакова стало очевидно, что он совершенно иначе, чем пока еще действующий президент, видит форму государственного устройства в Украине.

"Очень правильно будет сделать парламентскую республику. Это бы остудило многие головы, которые борются за власть в стране. Устранило бы дуализм власти. Уменьшило количество группировок, которые борются друг с другом". "Ведь у нас как в последние годы? Президент всегда борется с премьером. Премьер всегда борется с президентом. Это создает дисбаланс и конфликтные ситуации", – добавил он.

По словам Авакова, совместный поход на выборы "Народного фронта" с президентской вертикалью – один из возможных сценариев, но глава МВД не является сторонником этого сценария.

Повышение ставок

Вполне однозначные высказывания Арсена Борисовича на Банковой пока не комментировали. Но даже без этого понятно, что в ближайшее время отношения в коалиции либо ухудшаться, либо испортятся но нельзя.

Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что за скандальными высказываниями стоит сам Аваков, который пытается повысить свою значимость и ценность на фоне переговоров о создании будущего единого проекта,

"То, что мы наблюдаем — попытка надуть щеки показать свою стоимость, равенство первому лицу государства. Это уже явное дыхание выборов, повышение ставок и независимое позиционирование. Дескать, "Да, у нас есть президент, но не забывайте и о министре внутренних дел, который если не первый среди бояр, то равный всем остальным". Демарш Авакова — демонстрация кризиса, в который сегодня вошли "БПП" и "Народный фронт", стороны ни о чем не договорились, продолжают убеждать друг друга, что уступить должен именно противник", — говорит Бортник.

А есть ли шансы?

Между тем, по его мнению, несмотря на огромные амбиции, у Авакова пока нет реального шанса участвовать в президентской гонке.

"Хотя бы потому, что у главы МВД сегодня отсутствуют рейтинги. Впрочем, я не исключаю, что Аваков может пойти на президентские выборы и будет использовать их как элемент раскрутки своего политического проекта. Это может быть как "Народный фронт", так и какая-нибудь другая, новая партия. Но сегодня у Авакова нет ресурса — ни электорального, ни поддержки Запада. Все, что имеется в наличии — финансовый и административный ресурсы", — отмечает политолог.

Выбор за вами

О холодной войне между Порошенко и Аваковым говорит и политический эксперт Алексей Якубин.

"Стороны не могут договориться между собой, но и горячих прений тоже нет. Недавние действия в отношении Михаила Саакашвили и совместные голосования в Верховной Раде показывают, что тактические договоренности соблюдаются. Но стратегически наблюдается кризис и чем ближе к выборам, тем больше он будет усиливаться", — считает эксперт.

По его словам, Арсен Аваков четко показал Петру Порошенко, что конкретно готов с ним обсуждать.

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"Во-первых, это идея парламентской республики. Во-вторых, единый список на выборы, по которому до сих пор нет договоренности. Глава МВД намекает Порошенко, что если тот не будет согласен на определенные условия, то "НФ" оставляет за собой право выдвинуть кандидата на выборах, который отберет часть голосов у президента. В нынешней ситуации для Петра Алексеевича критичными могут стать даже какие-то 2-3%. У Порошенко остается все меньше времени для принятия решения. Если не будет принято решения, "Народный фронт" отправится в свободное плавание, что поставит крест на коалиции. А в оппозиции к президенту Аваков будет выполнять одну из ключевых ролей", — подчеркнул Якубин.

Реверанс перед Западом

Кроме того, по мнению эксперта, отчасти интервью направленно и в сторону западных партнеров.

"Аваков постоянно подчеркивал, какую посильную помощь оказывают международные друзья Украины. Сегодня на Западе обеспокоены радикальными парамилитарными объединениями, и глава МВД показывает, что он не связан с ними. Для Авакова важно продемонстрировать, что он вполне может быть лояльным для Запада", — резюмировал Якубин.