Дело Бубенчика, дивиденды Луценко и "Блок Порошенко-Путина"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Уже на подходе к Печерского райсуду Киева было понятно, что слушается какое-то громкое или просто особенное дело: на улице Богдана Хмельницкого выстроились в ряд автозаки и автобусы с бойцами Нацгвардии, у прохода к зданию суда — полицейская машина с включенной "мигалкой", группы правоохранителей в полной амуниции… Так было, например, во время суда над Юлией Тимошенко. Правда, людей к суду тогда приходило гораздо больше, чем пришло на заседание по "делу Бубенчика".

Ранее Генпрокуратура заявила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" жителя Львова Ивана Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута".

Прокурор Генпрокуратуры Алексей Донской заявил, что закон об амнистии к задержанному активисту Майдана Бубенчику неприменим, да сам этот закон "является ничтожным", поскольку противоречит УПК (слова прокурора приводит УНИАН).

"Так и Майдан объявят переворотом"

Подобные заявления представителя ГПУ и сам факт задержания активиста вызвали в рядах определенной части украинской публики если не шок, то больщое удивление и обеспокоенность. Как так: майданная власть будет преследовать тех, кто сделал ее властью? "Так скоро и Майдан признают переворотом" — писали в соцсетях.

Директор скандального института нацпамяти Владимир Вятрович высказал опасение: результат суда над Бубенчиком может изменить судьбу страны, "если Иван (Бубенчик — ред.) станет единственным, кого посадят за убийства зимой 2013-2014 годов — мы можем вернуться в прошлое до Майдана".

Такие разговоры можно было слышать и во дворе суда, где ожидали решения несколько десятков ветеранов АТО (судя по внешнему виду) и Майдана, пришедшие поддержать Бубенчика.

"Что делать? Надо выручать (Бубенчика — ред.). Нам надо готовиться… Россия готовит провокации, а здесь у нас правит блок Порошенко-Путина" — "Если уже будут судить за Майдан, то куда дальше?" — в общем, разговоры достаточно характерные, свидетельствующие о том, бывшие "солдаты Майдана" очень недовольны властью. И настроены выразить это недовольство, возможно, уже не только в разговорах.

Подозрение оказалось "спорным"

Впрочем, до "суда над Майданом" пока дело не дошло. Генпрокуратура проявила гибкость. Возможно, гибкость вынужденную. С одной стороны, можно было реально опасаться бунта под судом. С другой стороны, это ведь сам нынешний генпрокурор Юрий Луценко говорил со сцены Майдана о том, что скоро завезут оружие, что "уже сегодня ночью нам будет чем защищаться".

Об этом факте, в частности, напомнила в эфире телеканала ZIK нардеп Надежда Савченко (находящаяся ныне под стражей), назвав Луценко и Порошенко "главными преступниками" в деле об убийствах на Майдане. По словам Савченко, она лично видела синий автобус, на котором завозили оружие на Майдан.

И почему бы Юрию Луценко не возбудить дело против самого себя? Понимание пришло — и вот обвинение попросило отозвать ходатайство о содержании Бубенчика под стражей. Заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская пояснила: предварительная квалификация действий Бубенчика — «достаточно спорная и недостаточно обоснованная»…

Бубенчик вышел из зала суда, группа поддержки разошлась — для бунта пока нет причин. Но что будет дальше?

Убийства на Майдане и политические бонусы

Власть вряд ли настроена рассматривать "дело Бубенчика" по существу, но использует его для внутреннего торга. В выигрыше генпрокурор Луценко и президент Порошенко — пока. В то же время это дело, как и дело против экс-президента Виктора Януковича, объективно будет иметь и уже имеет не самые приятные для власти последствия, считает политконсультант Сергей Слободчук.

"Генпрокуратура весь этот скандал (задержание Бубенчика — ред.) фактически использовала для повышения влияния генпрокурора Юрия Луценко на политические процессы. Если говорить о политической составляющей, то что случилось: и спикер Верховной Рады Андрей Парубий обращался, и министр внутренний дел Арсен Аваков — они обращались к генпрокурору за разъяснениями — а что происходит, почему задержали этого Ивана Бубенчика. И просили повлиять на ситуацию", — сказал Слободчук, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

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Он отметил, что генпрокурор "в тот же день и назначил другого человека руководить группой, и потребовал повторной квалификации"… К тому же — сейчас идет торг в ходе переговоров о создании союза между БПП и "Народным фронтом". И в этом торге нужны аргументы.

В целом, по словам Слободчука, можно сказать, что генпрокурор Луценко действует как опытный политик, превращая уголовные производства и даже "недостаточно обоснованные" подозрения в политические бонусы для себя и для президента Порошенко.

В то же время, по словам политэксперта, "дело Януковича" и "дело Бубенчика" (являющееся, по сути, "довеском") привели к тому, что публично "наконец-то начали звучать альтернативные мнения" относительно того, что на самом деле происходило на Майдане, а представители нынешней власти вынуждены отвечать на вопросы, в том числе и в суде.

"Как бы то ни было, эта дискуссия началась, и дело Бубенчика — это просто один из эпизодов", — резюмировал Слободчук, добавив, что власть не нацелена на то, чтобы это дело рассматривать по сути, но — пытается использовать в своих интересах.