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    Луценко сообщил, когда завершится расследование дела Саакашвили

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (950)

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    По данным генпрокурора, Михаил Саакашвили дал почти все необходимые показания в рамках досудебного следствия. "Если следователи захотят с ним иметь дело, будем решать этот вопрос", - сказал Юрий Луценко.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Досудебное расследование уголовного дела в отношении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили будет длиться не дольше нескольких месяцев, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

    Саакашвили в Амстердаме
    Скриншот с видео
    Вести из Амстердама. Саакашвили призвал "добить барыжную власть"

    Ранее Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и были направлены на свержение государственной власти в стране. Луценко показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, где фигурируют Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. В прокуратуре заявили, что экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и Курченко на записях.

    "Я думаю, что следствие не будет длиться дольше нескольких месяцев", — сказал Луценко в эфире программы "Свобода слова".

    По данным генпрокурора, Саакашвили дал почти все необходимые показания в рамках досудебного следствия. "Если следователи захотят с ним иметь дело, будем решать этот вопрос", — отметил Луценко.

    В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, при получении гражданства он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в суд.

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