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    Политика

    Скандал с генпрокурором. В сети появилось фото Луценко в Амстердаме

    (обновлено: )92170
    Генпрокурор Юрий Луценко в среду, 28 марта, действительно был в Амстердаме, его фото в самолете рейса Амстердам-Киев опубликовали в Facebook.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Рады Дмитрий Добродомов в доказательство информации о визите генпрокурора Юрия Луценко в США выложил в сеть фото генпрокурора в самолете рейса Амстердам-Киев.

    Назар Холодницкий
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    "Вчера пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, после моего поста о проблемах, возникших у Юрия Луценко при попытке улететь в Нью-Йорк (есть информация, что его не пустили на самолет из-за аннулирования американской визы), комментировала, что он никуда не летал и есть на рабочем месте. А сам чиновник назвал эту информацию "клиникой". 

    Единственное, что они не учли — шила в мешке не утаишь. После того, как в сети появились фото Юрия Луценко в самолете (вылет был 28.03.2018 в 9:30 по времени в Амстердаме, а прибытие в 13:05 по Киеву — рейс KL1385), Лариса Сарган изменила версию и уже подтвердила факт этого перелета "по личным делам". И утверждает, что теперь он в… отпуске. Правда, как Юрий Витальевич вчера давал брифинг по изменениям в УПК, находясь в отпуске, вопрос риторический", — написал нардеп в Facebook.

    Ранее издание "Страна" сообщало, что во вторник, 27 марта, в Амстердаме главе Генеральной прокуратуры не дали сесть в самолет в Нью-Йорк, причиной была аннулированная американская виза. Издание также сообщало, что Луценко летел на встречу с некими лоббистами продвигать свое назначение премьер-министром Украины.

    В свою очередь пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган заявила, что Луценко не собирался в командировку за океан, и визу ему не аннулировали. Позже она сообщила, что у Луценко разрешение на въезд в США в течение 10 лет.

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