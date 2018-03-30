Скандал с генпрокурором. В сети появилось фото Луценко в Амстердаме

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Рады Дмитрий Добродомов в доказательство информации о визите генпрокурора Юрия Луценко в США выложил в сеть фото генпрокурора в самолете рейса Амстердам-Киев.

"Вчера пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, после моего поста о проблемах, возникших у Юрия Луценко при попытке улететь в Нью-Йорк (есть информация, что его не пустили на самолет из-за аннулирования американской визы), комментировала, что он никуда не летал и есть на рабочем месте. А сам чиновник назвал эту информацию "клиникой".

Единственное, что они не учли — шила в мешке не утаишь. После того, как в сети появились фото Юрия Луценко в самолете (вылет был 28.03.2018 в 9:30 по времени в Амстердаме, а прибытие в 13:05 по Киеву — рейс KL1385), Лариса Сарган изменила версию и уже подтвердила факт этого перелета "по личным делам". И утверждает, что теперь он в… отпуске. Правда, как Юрий Витальевич вчера давал брифинг по изменениям в УПК, находясь в отпуске, вопрос риторический", — написал нардеп в Facebook.

Ранее издание "Страна" сообщало, что во вторник, 27 марта, в Амстердаме главе Генеральной прокуратуры не дали сесть в самолет в Нью-Йорк, причиной была аннулированная американская виза. Издание также сообщало, что Луценко летел на встречу с некими лоббистами продвигать свое назначение премьер-министром Украины.

В свою очередь пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган заявила, что Луценко не собирался в командировку за океан, и визу ему не аннулировали. Позже она сообщила, что у Луценко разрешение на въезд в США в течение 10 лет.